İstanbul'da oraj dalgası alarmı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek!
İstanbul'da birkaç gündür görülen bahar havası gidiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da 'Oraj' olarak adlandırılan soğuk hava dalgasının geleceğini duyurdu. Çarşamba günü için saat verildi, kuvvetli yağış, şimşek, yıldırım ve dolu uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbullular için önemli bir uyarı yaptı. Birkaç gündür baharı yaşayan Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgası giriş yapıyor.
Şimşek, yıldırım, sağanak, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olayının yaşanabileceğinin uyarısında bulunuldu.
NTV Meteoroloji Editörü önümüzdeki üç gününde şiddetli yağmurların görüleceğini söyledi. Bu soğuk hava dalgasının özellikle Marmara Bölgesi'nde şiddetli yağışlara neden olacağını duyuran Çalışkan, "Oraj, birkaç saat bardaktan boşalırcasına gök gürültülerin, yıldırımların ve yer yer doluların oluştuğu bir yağış olarak adlandırılabilir" dedi.
İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ
Çarşamba günü özellikle öğle saatleri için Tekirdağ ve Trakya bölgesinde şiddetli yağış görüleceği duyurulurken İstanbul için de saat verildi. İstanbul'da 15.00 ile 19.00 saatleri arasında kuvvetli yağış görülecek.