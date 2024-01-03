İstanbul'a lapa lapa kar yağacak: 4 gün sürecek kutup soğukları yolda!

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Ocak ayının gelmesiyle birlikte yurdun birçok yerinde sağanak yağışlar etkili oldu. Ancak özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar için akıllardaki en büyük soru "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" oldu.