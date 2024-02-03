İstanbul'a kar yağışı için yeni tarih
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için yeni bir tahmin geldi. Kar yağışı bekleyenlerin merak ettiği tarihi Orhan Şen açıkladı.
İstanbul’da beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmiyor. Silivri’ye kadar gelip, İstanbul merkezinin kapısına dayanan sistem, kent merkezinde gelindiğinde yağmura dönüşüyor. İstanbullular, ne zaman kar yağacağını merak ediyor.
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün doğu karadeniz ve güneydoğu yağmur, doğu anadolu kar yağışlı, iç kesimlerde sabah ve gece sis, don ve buzlanma var. İstanbul 9, İzmir 13, Ankara 6, Antalya 17, Trabzon yağmurlu 10 C. Sıcaklık hafta başı ısınarak hafta ortası bahar değerlerine çıkacak. Badem ağacı gene aldanacak" dedi.
Şen "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuyla ilgili de paylaşımda bulundu. Kendisinin "İstanbul'a kar yok, yağmayacak da" şeklinde bir açıklaması olmadığını belirten Şen, "Böyle bir açıklamam yok. Şubat yarısından sonra hatta mart başı bile yağabilir. Sorun gelen sistemlerde yağışın yanında sıcaklığın da 4 derecenin altına düşmesi. Bu gerçekleşirse yağacaktır." ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİ'DEN SON TAHMİN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu,(Malatya, Elazığ, Tunceli, Iğdır haric), Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç) ile Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.