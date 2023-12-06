İstanbul'a kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verip açıkladı
Havalar soğudu ancak kar yağışının ne zaman geleceği merakla bekleniyordu. Uzman isim İstanbul için tarih verdi.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. Bugün (6 Aralık), ülke genelinde yeni yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji'nin haftalık raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor.
AKŞAM SAATLERİNE DOĞRU SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda (Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit, Pazarcık) akşam saatlerine doğru sağanak tahmin ediliyor.
BAZI İLÇELERDE KAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Bu yağışların akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli, gece ve sabah saatlerinde Malatya'nın dağlık ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru daha da azalacak. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 8 derecelere kadar düşecek. Sıcaklıkların azalmasıyla beraber İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak ediliyor.
"TÜRKİYE'DE HAVA SERTLEŞİYOR"
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de hava sertleşiyor" uyarısında bulundu.
Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıklar ortalamada devam ediyor. Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde bugün akşam ve yarın yoğun kar yağışı olacak ulaşımda aksamalar olur.
Çarşamba sabah Ege ve Akdeniz bölgelerine yeni bir yağışlı hava geliyor. Yarın öğlen Marmara'yı ve akşam İç Anadolu'yu da kapsayacak. Marmara ve Ege'de yağmur kuvvetli. Hafta sonu Türkiye'de hava sertleşiyor. Soğumayla birlikte kar yağışı da görülebilecek."