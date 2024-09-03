İstanbul'a 2500 Ek Taksi Kararı Alınmıştı: Taksi Plakası Fiyatları Dibi Gördü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda, İstanbul'da 2500 yeni taksi plakasının ihale edilmesine yönelik adımlar atıldı.
Geçen hafta yapılan UKOME toplantısında onaylanan Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi ile birlikte İstanbul’a 2500 yeni taksi plakası eklenmesi kararlaştırıldı.
CNBC-e’den Ahmet Bal'ın haberine göre, 1 Nisan’dan bu yana izlenen üç taksi plakası satıcısının fiyatlarında, UKOME toplantısı sonrası sert bir düşüş yaşandı. 1 Nisan’da 7 milyon TL, 6,60 milyon TL ve 6,52 milyon TL seviyelerinde olan taksi plakası fiyatları, UKOME toplantısı öncesinde 6,1 milyon TL’ye kadar düşmüştü. Toplantı sonrası ise fiyatlar sırasıyla 5,75 milyon TL, 5,75 milyon TL ve 5,7 milyon TL seviyelerine geriledi, yani yaklaşık yüzde 6'lık bir düşüş yaşandı.
TAKSİ PLAKASI FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANIYOR
1 Nisan'dan bu yana plaka fiyatlarındaki düşüş yüzde 15'e ulaşmış durumda. CNBC-e’nin görüştüğü bir plaka satıcısı, kendi sistemlerinde fiyatların 5,45 milyon TL seviyesine kadar gerilediğini belirtti. Ayrıca, mevcut piyasa koşullarını göz önüne alarak bir taksi plakasının gerçek değerinin 10 milyon TL olması gerektiğini ifade etti.
837 KİŞİYE 1 TAKSİ DÜŞÜYOR
Bu veriler ışığında, İstanbul'da her bir taksiye 837 kişi düşüyor. Bu rakam, dünya metropolleri ile kıyaslandığında oldukça yüksek. Örneğin, Paris'te her 366 kişiye, New York'ta 309 kişiye ve Singapur'da ise yalnızca 207 kişiye bir taksi hizmet ediyor.
TAKSİ ŞİKAYETLERİ ARTIYOR
İBB'nin 2023 yılı Çözüm Merkezi verilerine göre, taksi taşımacılığına yönelik şikayetlerin yüzde 59,53’ü yol ve yolcu seçme kaynaklı. Bu durum, taksi hizmetlerinde yaşanan memnuniyetsizliğin en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıktı.
İSTANBUL'DA KAÇ TAKSİ VAR?
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, şehirdeki taksi sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Şu anda İstanbul’da 18 bin 395 sarı taksi bulunuyor. Emniyet, jandarma ve İBB’nin 2022'nin ekim ayına kadar gerçekleştirdiği denetimlerde, taksilerin yüzde 64’üne çeşitli yaptırımlar uygulanmış. Bu yaptırımların yüzde 61’i yol ve yolcu seçme, kısa mesafeye gitmeme ve kaba davranış gibi nedenlerden kaynaklanıyor.
TAKSİ SORUNU CİDDİ BOYUTTA
İstanbul’da kişi başına düşen taksi sayısının 1000 kişinin altında olduğu belirtiliyor. Bu oran, İstanbul’da taksi hizmetlerinin yetersizliğini ve bu alandaki ciddi sorunları gözler önüne seriyor. Şehrin artan nüfusu ve talepleri göz önüne alındığında, taksi sayısının artırılması gerektiği vurgulanıyor.
TAKSİ PLAKASI FİYATLARI
Taksi plakası fiyatları İstanbul'da 5.400.000 - 5.500.000 TL arasında,
Ankara'da 5.500.000 - 6.500.000 TL,
Antalya'da 5.000.000 - 15.000.000 TL,
Bursa'da ise 5.000.000 - 12.250.000 TL aralığında değişiyor.
KAYNAK: Cnbc-e