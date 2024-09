İstanbul'a 2500 Ek Taksi Kararı Alınmıştı: Taksi Plakası Fiyatları Dibi Gördü

TAKSİ PLAKASI FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

1 Nisan'dan bu yana plaka fiyatlarındaki düşüş yüzde 15'e ulaşmış durumda. CNBC-e’nin görüştüğü bir plaka satıcısı, kendi sistemlerinde fiyatların 5,45 milyon TL seviyesine kadar gerilediğini belirtti. Ayrıca, mevcut piyasa koşullarını göz önüne alarak bir taksi plakasının gerçek değerinin 10 milyon TL olması gerektiğini ifade etti.

837 KİŞİYE 1 TAKSİ DÜŞÜYOR

Bu veriler ışığında, İstanbul'da her bir taksiye 837 kişi düşüyor. Bu rakam, dünya metropolleri ile kıyaslandığında oldukça yüksek. Örneğin, Paris'te her 366 kişiye, New York'ta 309 kişiye ve Singapur'da ise yalnızca 207 kişiye bir taksi hizmet ediyor.