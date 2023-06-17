İstanbul ve Ankara Valiliği'nden peş peşe uyarı: Mutlaka dikkatli olunmalı

ANKARA'DA CUMARTESİ ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Ankara Valiliği'nden yapılan paylaşımda ise, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, cumartesi öğle saatlerinden sonra ilimiz merkez ilçeleri ile kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.