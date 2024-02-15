İstanbul Valiliği, deprem raporu paylaştı: Risk durumu nedir?

YENİDEN YAPILAN OKULLAR

"İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir: