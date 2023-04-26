Araştırma sonuçları yayınlandı: İstanbullular mart ayında en çok ne konuştu?

İstanbullulara göre Mart ayında Türkiye’de deprem gündemi, seçim gündeminden önce geldi. İstanbul’un gündeminde ise olası İstanbul Depremi vardı.

Katılımcıların %56,4’ü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin Türkiye’nin gündemi olduğunu ifade etti. İkinci sırada ise %21,3 ile 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ve üçüncü sırada %16,2 ile ekonomik sorunlar yer aldı.

Katılımcıların %35,5’ü olası İstanbul depreminin Mart ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti.