Araştırma sonuçları yayınlandı: İstanbullular mart ayında en çok ne konuştu?
İstanbul Planlama Ajansı tarafından aylık olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırmasının Mart 2023 raporu yayımlandı. İstanbullular mart ayında en çok Kahramanmaraş depremlerini konuştu.
İstanbul Planlama Ajansı tarafından aylık olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırmasının Mart 2023 raporu yayımlandı.
İstanbulluların Mart ayında evde en çok konuştuğu konu başta Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman olmak üzere 11 ili etkileyen ve çok ciddi can ve mal kaybına yol açan depremler oldu.
Mart ayında İstanbullular evde en çok 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri konuştu.
Katılımcılara Mart ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların %40’ı Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin, %35,2’si ekonomik sorunların, %12,8’i ise 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin konuşulduğunu ifade etti.
İstanbullulara göre Mart ayında Türkiye’de deprem gündemi, seçim gündeminden önce geldi. İstanbul’un gündeminde ise olası İstanbul Depremi vardı.
Katılımcıların %56,4’ü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin Türkiye’nin gündemi olduğunu ifade etti. İkinci sırada ise %21,3 ile 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ve üçüncü sırada %16,2 ile ekonomik sorunlar yer aldı.
Katılımcıların %35,5’ü olası İstanbul depreminin Mart ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti.