İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre İstanbul'da tam 30 saat sürecek bir yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise hissedilir şekilde düşecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü (bugün) sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.
ARALIKSIZ 30 SAAT SÜRECEK
Sağanak yağışın aralıksız 30 saat boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da hissedilir şekilde düşecek.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları uyardı. Paylaşımda "İstanbul'da yarın (perşembe) sabahtan itibaren 30 saatlik aralıksız yağmur bekleniyor. Çok tatlı yağacak, hava da soğuk olacak. Kalın giyinin, mini şemsiyeleriniz yanınızda bulunsun... İyi yağmurlar..." ifadeleri kullanıldı.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, 1000 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Perşemebe sabah saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge geneli (Muğla ve Aydın haric) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, doğusunun yükseklerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı
DENİZLİ 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Niğde ve Aksaray haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
YOZGAT 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri hafif karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu yüksek ve dağlık kesimlelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 8°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 9°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari ile Tunceli, Bingöl ve Van'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri gece saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı