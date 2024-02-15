İstanbul için uyarı üstüne uyarı: Tam 30 saat sürecek yağış geliyor!

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, 1000 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Perşemebe sabah saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.