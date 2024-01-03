İstanbul için saat verildi: 15 ilçe karanlığa gömülecek, mumları hazırlayın!

ARNAVUTKÖY

NO: 35232135

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 00:00:00 - 03/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232136

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 03/01/2024 02:00:00 - 03/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232143

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 04:00:00 - 03/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232162

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 09:00:00 - 03/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232179

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 11:00:00 - 03/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232198

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HATIRA sk bölgelerinde 03/01/2024 13:00:00 - 03/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.