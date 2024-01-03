İstanbul için saat verildi: 15 ilçe karanlığa gömülecek, mumları hazırlayın!
İstanbul'da elektriklerin kesileceği ilçe ve saatler belli oldu. İşte 3 Ocak Çarşamba günü elektriklerin kesileceği ilçeler...
ARNAVUTKÖY
NO: 35232135
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 00:00:00 - 03/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35232136
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 03/01/2024 02:00:00 - 03/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35232143
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 04:00:00 - 03/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35232162
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 09:00:00 - 03/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35232179
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 11:00:00 - 03/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35232198
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HATIRA sk bölgelerinde 03/01/2024 13:00:00 - 03/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35233476
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 03/01/2024 09:00:00 - 03/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35233480
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, EMEKÇİ, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ŞİRİN sk bölgelerinde 03/01/2024 13:00:00 - 03/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35230831
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 00:00:00 - 03/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35230823
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 00:00:00 - 03/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35230832
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 03/01/2024 00:00:00 - 03/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35230815
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 00:00:00 - 03/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35233684
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, ÖDÜL sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah MERİÇ sk bölgelerinde 03/01/2024 09:00:00 - 03/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35233694
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KANA, YAPRAK, ÇAVDAR sk bölgelerinde 03/01/2024 10:00:00 - 03/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 35229837
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALTINTEPE, SEVGİ ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 03/01/2024 09:00:00 - 03/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 35233636
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 03/01/2024 10:00:00 - 03/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35233593
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİKİR ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, KARAÇUKUR ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTANBUL, İSTİKLAL sk / BAŞAK mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATANUR ÇIKMAZI, BAL ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, BEYAZ AKASYA ÇIKMAZI, CEVHER, DEMİR, ESKİ DEĞİRMEN ÇIKMAZI, ESKİCİ ÇIKMAZI, KARADUT, OSMANLI, SANTRAL, SULTAN SÜLEYMAN, ÇİÇEK sk / BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / KALFA mah AYCİHAN, BAŞAKKÖY, BERK, DAĞYENİCE, EMSAL, EROĞLU, ESENGÜL, GARİPLER ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, HOŞNUT ÇIKMAZI, HOŞSEDA, HİCRAN ÇIKMAZI, HİMMET ÇIKMAZI, HİTİT ÇIKMAZI, HİZMET ÇIKMAZI, MEZARLIK, NESRİN ÇIKMAZI, OSMANLI, RAHMAN, SADEGÜL, TÜRBE, YONCA, ÜZÜM, ŞAMDAN sk / ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇAPA, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 03/01/2024 13:00:00 - 03/01/2024 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35233777
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1360., 1361., 1376., 1377., 1389., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 03/01/2024 09:00:00 - 03/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35233522
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYDIN, 1.CAN, 1.GONCA, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 4.ÇİMEN, BURGAZ YOLU, DARI, FİDAN, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, KUMLUGEÇİT, KÖPRÜBAŞI, MISIR, MİS, NAKIŞ, PİRAMİT, TÜLAY, YUMAK, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 03/01/2024 10:00:00 - 03/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35233761
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk bölgelerinde 03/01/2024 11:00:00 - 03/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35233765
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 11:00:00 - 03/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 35231218
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah AYNACI ÇIKMAZI, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI sk / MOLLA HÜSREV mah CEMAL YENER TOSYALI sk bölgelerinde 03/01/2024 09:00:00 - 03/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 35231036
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 931. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1319., 1320., 1321., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1329., 1331., CUMHURİYET sk / YUNUS EMRE mah 1331., 1331/2., 1332. sk bölgelerinde 03/01/2024 00:05:00 - 03/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35231032
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 868., 901. sk bölgelerinde 03/01/2024 00:05:00 - 03/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 35233521
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah METRO sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah EDİRNE ÇIRPICI YOLU sk bölgelerinde 03/01/2024 13:00:00 - 03/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35233653
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KUTSAL, YASAL, ŞEREFLİ sk bölgelerinde 03/01/2024 10:00:00 - 03/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 35234008
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ALPARSLAN, 1.CENGİZ TOPEL, 1.MERİÇ sk bölgelerinde 03/01/2024 00:01:00 - 03/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35234717
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1010., 2.ŞİRİN, BAHADIR, BAĞLAR, DELİ ORMAN, EĞRİ, SAYGI, SEKMAN, TOKGÖZ, TÜRE, USLU, ZÜMRÜT, ÖZDEMİR, ÖZGÜR, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgelerinde 03/01/2024 00:01:00 - 03/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35234007
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ALPARSLAN, 1.CENGİZ TOPEL, 1.EREN, 1.MERİÇ, 1.ORTA, 1.YAYLA, 1.ÇAPRAZ, 2.GÜNEŞ, 29 MAYIS, AYKIRI, ER, KIZILKAYA, MANSUROĞLU, SERHAT, ZEYBEK, ÇİZMECİ, ÖZ sk / KEMALPAŞA mah GÜLLÜ sk / MEHMET AKİF mah ARİF HİKMET sk / SULTAN MURAT mah MANSUROĞLU, ÇİZMECİ sk bölgelerinde 03/01/2024 00:01:00 - 03/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 35232644
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 11. sk bölgelerinde 03/01/2024 09:00:00 - 03/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 35234679
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah TİBET sk bölgelerinde 03/01/2024 10:00:00 - 03/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 35232349
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 19., 20., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 03/01/2024 10:00:00 - 03/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 35233517
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 03/01/2024 09:00:00 - 03/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.