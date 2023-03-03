İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek
Beklenen Marmara depremi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, 7.6'lık olası bir depreme dair ürperten ifadeler kullandı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, çevresindeki tüm illeri etkiledi. 11 ilde yıkıma neden oldu. Bir de depremi bekleyen bir taraf var. O da Marmara. Yıllardır İstanbul'da beklenen deprem üzerine senaryolar konuşuluyor.
Marmara'da tüm fayları kıran bir deprem olsa, nereler hangi şiddette sarsılır? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında 7,6'lık İstanbul deprem senaryosunu değerlendirdi. Peki İstanbul’da hangi ilçe depremi kaç şiddetinde hissedecek?
Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV'de olası İstanbul depremini değerlendirdi. Tüysüz özetle şunları söyledi:
HANGİ İLÇE HANGİ ŞİDDETTE SARSILACAK?
Doğrultu atımlı bir fay kırıldığında fayın uç kısımlarında daha büyük bir şiddet oluşturuyor. Fayın yön etkisi nedeniyle Yalova ve Şarköy civarı.