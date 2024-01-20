İstanbul için 'kar' vakti: Sıcaklık 8-10 derece düşecek! Öğleden sonraya dikkat!

AKOM'dan yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının bugün 8-10 derece düşeceği ve kentte kar yağışının da beklendiği açıklandı.

İstanbul Kar Yağışı AKOM
İstanbul için 'kar' vakti: Sıcaklık 8-10 derece düşecek! Öğleden sonraya dikkat! - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde düşmesinin beklendiğini açıkladı.

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İstanbul için 'kar' vakti: Sıcaklık 8-10 derece düşecek! Öğleden sonraya dikkat! - Resim: 2

AKOM’dan yapılan açıklamada, sıcaklıkların bugün öğle saatlerinden itibaren 8-10 derece azalacağı bildirildi.

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İstanbul için 'kar' vakti: Sıcaklık 8-10 derece düşecek! Öğleden sonraya dikkat! - Resim: 3

Açıklamada yurttaşlar, olası buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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İstanbul için 'kar' vakti: Sıcaklık 8-10 derece düşecek! Öğleden sonraya dikkat! - Resim: 4

Bugün öğle saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği uyarısında bulunuldu.

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İstanbul için 'kar' vakti: Sıcaklık 8-10 derece düşecek! Öğleden sonraya dikkat! - Resim: 5
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