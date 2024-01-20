İstanbul için 'kar' vakti: Sıcaklık 8-10 derece düşecek! Öğleden sonraya dikkat!
AKOM'dan yapılan uyarıda hava sıcaklıklarının bugün 8-10 derece düşeceği ve kentte kar yağışının da beklendiği açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde düşmesinin beklendiğini açıkladı.
AKOM’dan yapılan açıklamada, sıcaklıkların bugün öğle saatlerinden itibaren 8-10 derece azalacağı bildirildi.
Açıklamada yurttaşlar, olası buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Bugün öğle saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar görülecek yağışların, şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği uyarısında bulunuldu.