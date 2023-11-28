İstanbul dahil 23 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur, fırtına, soğuk...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.



BURSA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı