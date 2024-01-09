İstanbul dahil 18 il için alarm verildi! Kar bekleniyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa’nın kuzey ve batı, Balıkesir’in güney ve batı ile Aydın’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir’in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2: Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz’de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü ya ğışların, Antalya’nın doğusu ile Isparta’nın güney ve Burdur’un doğu ilçelerinde; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doğu çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.