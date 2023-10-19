'İsrail'in yanındayım' içerikli paylaşımı beğenmişti: Burcu Esmersoy'dan tepkilere yanıt

Çok net bir şekilde söylemek isterim ki (bu konuda benim düşüncem keşke dünya barışını sağlasa) Gazze'de yaşananlar konusunda İsrail ile birlikte durmuyorum.

Bunun aksini düşünmek bile beni benliğimden uzaklaştırır.

Bu kimin daha duyarlı olduğu konusunda bir yarış değil, bu bir savaş. Günahsız insanlar ölürken, ben bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaktan bile utanırım.

Şimdi birlik olma zamanı, hep birlikte savaşa, savaşın her türüne lanet etme zamanı. Biliyorum herkes hassas ama öfkemizi yanlış kanallara yönlendirmek yerine tüm Dünyayı bu büyük felakete son verme konusunda birlik olmaya çağırma zamanı.

Kamuoyunu elimde olmayan sebeplerden dolayı meşgul ettiğim için sonsuz mahcubum affedin lütfen."