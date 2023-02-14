İsmail Saymaz, Bahçeli'yi kızdıracak 'Ahbap' gönüllüsünü açıkladı: 'Düğününde Ahbaplar da oradaydı'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin haftalık grup toplantısında Ahbap ve BaBaLa TV'yi hedef almasının ardından yeni bir tartışma başladı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz da tartışmaya katıldı ve Bahçeli'yi kızdıracak Ahbap gerçeğini açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Bahçeli, deprem felaketinde yardım toplayan Ahbap ve Babala TV'yi hedef aldı. Öte yandan TİP Milletvekili Ahmet Şık da Bahçeli'nin hedefi oldu.
Deprem sürecinde yardım çalışmaları ile gündeme gelen Ahbap ve Babala TV, ile ilgili konuşan Bahçeli "Bu sahtekarların artık Türk televizyonlarında yer almaması lazım" dedi.
Bahçeli'nin Ahbap ve BaBaLa Tv ile ilgili sözleri şöyle:
Devletin yapamadığı ne vardır da ahbap'çılar, babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur.
Ahbap kurucusu Haluk Levent, Bahçeli'nin çıkışına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Levent; "Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz." ifadelerini kullandı.