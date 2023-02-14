İsmail Saymaz, Bahçeli'yi kızdıracak 'Ahbap' gönüllüsünü açıkladı: 'Düğününde Ahbaplar da oradaydı'

Deprem sürecinde yardım çalışmaları ile gündeme gelen Ahbap ve Babala TV, ile ilgili konuşan Bahçeli "Bu sahtekarların artık Türk televizyonlarında yer almaması lazım" dedi.

Bahçeli'nin Ahbap ve BaBaLa Tv ile ilgili sözleri şöyle: