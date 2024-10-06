İslam Memiş'ten Önemli Tapu Uyarısı: Evi ve Arsası Olanlar Dikkat
Altın ve para piyasalarındaki yorumlarıyla tanınan İslam Memiş, bu kez tapu sahiplerine yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, tapusu olan vatandaşların dolandırıcılık riskine karşı alabilecekleri basit önlemleri anlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tapu işlemleri konusunda birçok kişinin bilmediği önemli bir yöntemi paylaşan Memiş, vatandaşların tapuya gitmeden mülkleri üzerinde izinsiz işlem yapılmasını engelleyebileceğini vurguladı.
Memiş, “İşlem Yapılamaz Beyanı Tesisi” adı verilen bu uygulamanın e-Devlet üzerinden sadece birkaç dakika içinde gerçekleştirilebileceğini belirtti. Memiş, “E-Devlet’te Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) sayfasına girerek ‘İşlem Yapılamaz Beyanı Tesisi’ni onaylayın. Böylece siz tapuya gitmeden adınıza herhangi bir işlem yapılması mümkün olmaz. Gerektiğinde bu işlemi açarak istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz” dedi.
Bu basit adımla tapu sahiplerinin mülkleri üzerinde yetkisiz işlem yapılmasının önüne geçebileceğini vurgulayan Memiş, tüm vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya davet etti.