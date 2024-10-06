İslam Memiş'ten Önemli Tapu Uyarısı: Evi ve Arsası Olanlar Dikkat

Memiş, “İşlem Yapılamaz Beyanı Tesisi” adı verilen bu uygulamanın e-Devlet üzerinden sadece birkaç dakika içinde gerçekleştirilebileceğini belirtti. Memiş, “E-Devlet’te Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) sayfasına girerek ‘İşlem Yapılamaz Beyanı Tesisi’ni onaylayın. Böylece siz tapuya gitmeden adınıza herhangi bir işlem yapılması mümkün olmaz. Gerektiğinde bu işlemi açarak istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz” dedi.