İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında'

Rusya, Çin, ABD ve Avrupa’da birçok şirkete ve merkez bankalarına saldırı yapıldığı bilinmekte.

Artık elektrik ve internet kesintilerine karşı hazırlıklı olmak gerek.

Sorun sadece internetsiz kalmak değil, veri kaybı, hizmet aksaması, gizli bilgilerin çalınması gibi birçok sorun var.