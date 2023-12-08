İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında'
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, siber saldırılara karşı "hazırlıklı olun" uyarısında bulunarak milyonlarca kişinin risk altında olduğunu söyledi.
İslam Memiş, bu kez dikkat çeken bir siber saldırı uyarısında bulundu. Saldırıların artış göstereceğini vurgulayan Memiş, özellikle kripto para piyasasında olanların önlem alması gerektiğini yazdı. İşte Memiş'in TV100'deki yazısından detaylar...
Hacker’lar yine can yakacak.
Dünyada milyonlarca insanın IP adresi risk altında.
Hedefleri dünyanın en önemli şirketleri, bankalar ve devletler.
Son yıllarda siber saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.
Rusya, Çin, ABD ve Avrupa’da birçok şirkete ve merkez bankalarına saldırı yapıldığı bilinmekte.
Artık elektrik ve internet kesintilerine karşı hazırlıklı olmak gerek.
Sorun sadece internetsiz kalmak değil, veri kaybı, hizmet aksaması, gizli bilgilerin çalınması gibi birçok sorun var.
Şimdiden hazırlık yapmak isteyenler güvenli şifre oluşturma ve şifre değiştirme gibi teknolojik önlemlerini artırabilir.
Tüm bilgilerin, bağlantı veya bilgisayar harici fiziki olarak saklanması isabetli olur.
Siber saldırıyı duyduğunuz anda tüm cihazların (bilgisayar, TV, telefon, internet modem) internet bağlantılarını kesmelisiniz.
Bilgisayarlar ve telefonlar tamamen kapatılmalı.
Bilgisayar veya cihazların saldırılardan etkilenip etkilenmediği sık sık kontrol edilmeli.
Siber saldırılarda çalınan bilgileriniz olursa mutlaka bankanızla iletişime geçip hesaplarınızı güvenceye alın.
Savcılığa suç duyurusunda bulunarak tedbir kararları aldırıp, gelecek yasal risklere karşı elinizde resmî belge bulundurun.
Bankalar siber saldırılara karşı müşterisine ücretli sigorta yapıyor.
Hızlı tedbir almak ve hızlı hareket etmek bu süreçte çok önemli olacaktır.
Özellikle kripto para piyasasında olanlar dikkat etmeli.
Siber saldırılarının maddi zararı beklenenden fazla olabilir.
Siz şimdiden tedbir alın, takdir Allah’ın.