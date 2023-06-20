İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak 6 ilçe
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ, bu ilçelere suların ne zaman verileceğini duyurdu
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programını paylaştı. Yapılan duyuruda: "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
20 Haziran tarihli programa göre; Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak.
İşte İSKİ'nin duyuruları: