İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak 6 ilçe

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ, bu ilçelere suların ne zaman verileceğini duyurdu

İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak 6 ilçe - Resim: 1

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programını paylaştı. Yapılan duyuruda: "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

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İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak 6 ilçe - Resim: 2

20 Haziran tarihli programa göre; Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak.

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İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak 6 ilçe - Resim: 3

İşte İSKİ'nin duyuruları:

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İSKİ duyurdu: İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak 6 ilçe - Resim: 4
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