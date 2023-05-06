İSKİ açıkladı: Son yağışların ardından İstanbul'un barajlarındaki son durum ne?

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken, İSKİ’den yapılan açıklamada, toplam doluluk oranı yüzde 49,26 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarıyla ilgili paylaşılan diğer detaylar ise şöyle: