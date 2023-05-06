İSKİ açıkladı: Son yağışların ardından İstanbul'un barajlarındaki son durum ne?

Kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'da son yağışların barajlara etkisi belli oldu. İSKİ, kentteki barajların doluluk oranını açıkladı. İşte detaylar...

İstanbul kuraklık
Son Güncelleme:
İSKİ açıkladı: Son yağışların ardından İstanbul'un barajlarındaki son durum ne? - Resim: 1

İstanbul'da kış aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kalmasının ardından kentteki barajların doluluk oranı merak konusu oldu.

1 15
İSKİ açıkladı: Son yağışların ardından İstanbul'un barajlarındaki son durum ne? - Resim: 2

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde düşen yağış, barajlardaki doluluk oranını az da olsa yükseltti.

2 15
İSKİ açıkladı: Son yağışların ardından İstanbul'un barajlarındaki son durum ne? - Resim: 3

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken, İSKİ’den yapılan açıklamada, toplam doluluk oranı yüzde 49,26 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarıyla ilgili paylaşılan diğer detaylar ise şöyle:

3 15
İSKİ açıkladı: Son yağışların ardından İstanbul'un barajlarındaki son durum ne? - Resim: 4
4 15