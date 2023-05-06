İSKİ açıkladı: Son yağışların ardından İstanbul'un barajlarındaki son durum ne?
Kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul'da son yağışların barajlara etkisi belli oldu. İSKİ, kentteki barajların doluluk oranını açıkladı. İşte detaylar...
İstanbul'da kış aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kalmasının ardından kentteki barajların doluluk oranı merak konusu oldu.
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde düşen yağış, barajlardaki doluluk oranını az da olsa yükseltti.
İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken, İSKİ’den yapılan açıklamada, toplam doluluk oranı yüzde 49,26 olarak ölçüldü.
İstanbul barajlarıyla ilgili paylaşılan diğer detaylar ise şöyle: