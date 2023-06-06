İSKİ açıkladı: İşte kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul barajlarında son durum!

İstanbul'un barajları kuraklık alarmı verirken, İSKİ bugün itibarıyla barajlardaki son durumu açıkladı. İstanbul'un barajlarındaki son durum 47,87 oldu.

İstanbul kuraklık
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İSKİ açıkladı: İşte kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul barajlarında son durum! - Resim: 1

İstanbul barajlarındaki su seviyesi son yağışlarla birlikte artış göstermesine rağmen, yine de son yılların en düşük seviyelerinde seyrediyor.

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İSKİ açıkladı: İşte kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul barajlarında son durum! - Resim: 2

Havaların ısınması doluluk oranlarının da düşüşe geçmesine neden oldu.

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İSKİ açıkladı: İşte kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul barajlarında son durum! - Resim: 3

İSKİ barajlardaki doluluk oranında son durumu açıkladı. 6 Haziran Salı günü itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 47,87 oldu.

Barajlarla ilgili diğer detaylar ise şöyle:

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İSKİ açıkladı: İşte kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul barajlarında son durum! - Resim: 4
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