İSKİ açıkladı: İşte kuraklık tehlikesi altındaki İstanbul barajlarında son durum!
İstanbul'un barajları kuraklık alarmı verirken, İSKİ bugün itibarıyla barajlardaki son durumu açıkladı. İstanbul'un barajlarındaki son durum 47,87 oldu.
İstanbul barajlarındaki su seviyesi son yağışlarla birlikte artış göstermesine rağmen, yine de son yılların en düşük seviyelerinde seyrediyor.
Havaların ısınması doluluk oranlarının da düşüşe geçmesine neden oldu.
İSKİ barajlardaki doluluk oranında son durumu açıkladı. 6 Haziran Salı günü itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 47,87 oldu.
Barajlarla ilgili diğer detaylar ise şöyle: