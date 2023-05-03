İSKİ açıkladı: İstanbul'un barajlarında son durum ne?

İSKİ İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını açıkladı. İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, doluluk oranı 48.79 olarak ölçüldü.

İstanbul kuraklık
İSKİ açıkladı: İstanbul'un barajlarında son durum ne? - Resim: 1

Kuraklı tehlikesi altında olduğu yönünde uyarılarda bulunulan İstanbul’un 3 Mayıs itibarıyla baraj doluluk oranları açıklandı.

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İSKİ açıkladı: İstanbul'un barajlarında son durum ne? - Resim: 2

İSKİ’den yapılan açıklamada, 3 Mayıs günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48.79 olarak ölçüldü.

Barajlarda son bir haftada yüzde 2.12 artış yaşandığı kaydedildi.

 

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İSKİ açıkladı: İstanbul'un barajlarında son durum ne? - Resim: 3

İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 24.76

Büyükçekmece Barajı yüzde 34.14

Darlık Barajı yüzde 63.18

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İSKİ açıkladı: İstanbul'un barajlarında son durum ne? - Resim: 4

Istrancalar Barajı yüzde 36.57

Elmalı Barajı yüzde 47.81

Kazandere Barajı yüzde 22.32

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