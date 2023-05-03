İSKİ açıkladı: İstanbul'un barajlarında son durum ne?
İSKİ İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını açıkladı. İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, doluluk oranı 48.79 olarak ölçüldü.
Kuraklı tehlikesi altında olduğu yönünde uyarılarda bulunulan İstanbul’un 3 Mayıs itibarıyla baraj doluluk oranları açıklandı.
İSKİ’den yapılan açıklamada, 3 Mayıs günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48.79 olarak ölçüldü.
Barajlarda son bir haftada yüzde 2.12 artış yaşandığı kaydedildi.
İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Alibey Barajı yüzde 24.76
Büyükçekmece Barajı yüzde 34.14
Darlık Barajı yüzde 63.18
Istrancalar Barajı yüzde 36.57
Elmalı Barajı yüzde 47.81
Kazandere Barajı yüzde 22.32