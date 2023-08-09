İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi

Uyuşturucu verip, zorla bazı sözler söylettiler

Kanal D'nin haberine göre; Karamelek'in azmettirdiğini ileri sürdüğü grubun, kendisini Çatalca'da bir villaya götürdüğünü söyleyen Kübra Z, burada kendisine uyuşturucu madde kullandırıldığını, yine zorla bazı sözler söyletilerek cep telefonu kamerasıyla video kaydının alındığını belirtti. Kübra Z. villada süren darbın yanı sıra 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.