İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi
Stil İkonu yarışmasıyla tanınan Gizem Karamelek, sevgilisinin görüştüğünden şüphelendiği genç kadını, kardeşi ve arkadaşlarının yardımıyla kaçırdı. Karamelek ve ona yardım eden 4 kişi tutuklanırken, Karamelek'in 19 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.
Bir moda yarışmasında ünlenen Gizem Karamelek isimli fenomen, erkek arkadaşını kıskanma iddiasıyla Kübra Z. isimli kadına kâbusu yaşattı. İstanbul'da yanındaki şüphelilerle zorla kaçırdığı Kübra Z.'ye Çatalca'da bir villada işkencede bulundu. Gizem Karamelek’in eski sevgilisini da darp ettirdiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta Çorum'da polis kontrol noktasında sahte plaka ve siren tertibatlı bir araç durduruldu. Araçta bulunan kadın, zorla kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi.
Kübra Z. kaçırıldığını, cep telefonu ve cüzdanındaki parasına el konulduğunu iddia etti. Daha sonra arabaya, kendilerini motosikletle takip eden 3 kişiden biri olan sosyal medya fenomeni Gizem Karamelek'in binerek kendisini darbedip saçlarını kestiğini söyledi.
Uyuşturucu verip, zorla bazı sözler söylettiler
Kanal D'nin haberine göre; Karamelek'in azmettirdiğini ileri sürdüğü grubun, kendisini Çatalca'da bir villaya götürdüğünü söyleyen Kübra Z, burada kendisine uyuşturucu madde kullandırıldığını, yine zorla bazı sözler söyletilerek cep telefonu kamerasıyla video kaydının alındığını belirtti. Kübra Z. villada süren darbın yanı sıra 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.