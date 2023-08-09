İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi

Stil İkonu yarışmasıyla tanınan Gizem Karamelek, sevgilisinin görüştüğünden şüphelendiği genç kadını, kardeşi ve arkadaşlarının yardımıyla kaçırdı. Karamelek ve ona yardım eden 4 kişi tutuklanırken, Karamelek'in 19 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi - Resim: 1

Bir moda yarışmasında ünlenen Gizem Karamelek isimli fenomen, erkek arkadaşını kıskanma iddiasıyla Kübra Z. isimli kadına kâbusu yaşattı. İstanbul'da yanındaki şüphelilerle zorla kaçırdığı Kübra Z.'ye Çatalca'da bir villada işkencede bulundu. Gizem Karamelek’in eski sevgilisini da darp ettirdiği ortaya çıktı.

1 11
İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi - Resim: 2

Geçtiğimiz hafta Çorum'da polis kontrol noktasında sahte plaka ve siren tertibatlı bir araç durduruldu. Araçta bulunan kadın, zorla kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi.

2 11
İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi - Resim: 3

Kübra Z. kaçırıldığını, cep telefonu ve cüzdanındaki parasına el konulduğunu iddia etti. Daha sonra arabaya, kendilerini motosikletle takip eden 3 kişiden biri olan sosyal medya fenomeni Gizem Karamelek'in binerek kendisini darbedip saçlarını kestiğini söyledi.

3 11
İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi - Resim: 4

Uyuşturucu verip, zorla bazı sözler söylettiler

Kanal D'nin haberine göre; Karamelek'in azmettirdiğini ileri sürdüğü grubun, kendisini Çatalca'da bir villaya götürdüğünü söyleyen Kübra Z, burada kendisine uyuşturucu madde kullandırıldığını, yine zorla bazı sözler söyletilerek cep telefonu kamerasıyla video kaydının alındığını belirtti. Kübra Z. villada süren darbın yanı sıra 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.

4 11