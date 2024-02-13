Işıklar dün gece sönmedi: CHP'de adaylığı kesinleşen il ve ilçe başkan adaylarının son listesi
Son MYK ve PM toplantılarının ardından CHP'nin birçok belediye başkan adayı netleşti. Adayların netleşmesinin ardından istifalar da birbirini izledi. İşte CHP'nin açıkladığı il il belediye başkan adayları...
ADANA
ÇUKUROVA - EMRAH KOZAY
SEYHAN - OYA TEKİN
YUMURTALIK - ERDİNÇ ALTIOK
YÜREĞİR - NURETTİN TANIŞ
ADIYAMAN
MERKEZ - ABDURRAHMAN TUTDERE
GÖLBAŞI, BELÖREN - MURAT ÖZMEN
AFYONKARAHİSAR
EVCİLER - BERRİN UĞURLU
İHSANİYE, DÖĞER - ESER KESKİN
İHSANİYE, GAZLIGÖL - İBRAHİM YILMAZ
İHSANİYE, KAYIHAN - HASAN DENİZ BARLAK
İHSANİYE, YAYLABAĞI - CAFER KOCAER
AĞRI
TUTAK - ZEHRA ÖZTÜRK
ANKARA
AKYURT - FİLİZ GEYGEL
ÇANKAYA - HÜSEYİN CAN GÜNER
ÇUBUK - CAN KADEROĞLU
SİNCAN - VEYSEL ALKAN
ARTVİN
YUSUFELİ - BARIŞ DEMİRCİ
AYDIN
DİDİM - HATİCE GENÇAY
GERMENCİK - BURAK ZENCİRCİ
BALIKESİR
ALTIEYLÜL - HAKAN ŞEHİRLİ
BANDIRMA - DURSUN MİRZA
EDREMİT - MEHMET ERTAŞ
HAVRAN - LEVENT GÖKALP
İVRİNDİ - ALİ KUNDAKÇI
KARESİ - SERPİL AKGÜL
MANYAS - AHMET DURU
SAVAŞTEPE - ALİ KOYUNCU
BATMAN
BEŞİRİ, İKİKÖPRÜ - YALÇIN KAYA
GERCÜŞ, KAYAPINAR - ÖMER DERİNTEKİN
KOZLUK, BEKİRHAN - FERHAT SAKIK
KOZLUK, SERVET VARLIK
MERKEZ, BALPINAR - YUSUF BULUT
BİTLİS
AHLAT - BÜLENT KELEŞ
BOLU
GEREDE - BEKİR UZUN
BURSA
GEMLİK - ŞÜKRÜ DEVİREN
KESTEL - AKAN AYAZ
MUDANYA - DENİZ DALGIÇ
NİLÜFER - METİN TUNCEL
ÇANAKKALE
GÖKÇEADA - BÜLENT ECEVİT ATALAY
DENİZLİ
BABADAĞ - FUAT ÜSTÜNDAĞ
ÇARDAK - ALİ ALTINER
TAVAS - KADİR TATIK
DİYARBAKIR
ERGANİ - CEVDET AKDEMİR
HAZRO - SERHAT MIZRAK
KOCAKÖY VEYSİ KILIÇ
EDİRNE
MERKEZ – ŞÜKRÜ CİRAVOĞLU
ERZİNCAN
MERKEZ - ÇAĞLAYAN ÇETİN ÇAY
KONYA EMİRGAZİ - ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR
HATAY
HASSA - HÜSEYİN BAĞCI
SAMANDAĞ - SÜLEYMAN BEDİR ABACI
IĞDIR
MERKEZ - VOLKAN KAYLAN
TUZLUCA - CEMAL KURNAZ
ISPARTA
EĞİRDİR - NECATİ SAVAŞ
İSTANBUL
ADALAR - ALİ ERCAN AKPOLAT
AVCILAR - UTKU CANER ÇAYKARA
BAKIRKÖY - AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU
BEYKOZ - ALAATTİN KÖSELER
ÇEKMEKÖY - ORHAN ÇERKEZ
ESENYURT - ALİ GÖKMEN
KADIKÖY - MESUT KÖSEDAĞI
KAĞITHANE - TONGUÇ ÇOBAN
SARIYER - MUSTAFA OKTAY AKSU
ÜMRANİYE - AYKUT ERDOĞDU
ZEYTİNBURNU - ONUR SOYTÜRK
KAHRAMANMARAŞ
ÇAĞLAYANCERİT - AHMET TEKEL
KARAMAN
BAŞYAYLA - MEHMET DURAN
KARS
MERKEZ - DiNDAR GÜLTEKİN
KASTAMONU
AĞLI - NERMİN GÜNEY
AZDAVAY - MURAT KARABURUK
DOĞANYURT - YAKUP ŞENTÜRK
KAYSERİ
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR - MURAT MOLU
KIRŞEHİR
AKÇAKENT - MEHMET TOPEL
MERKEZ, ÖZBAĞ - TEKİN VAR
KİLİS
ELBEYLİ - YILMAZ ÖZKAN
MUSABEYLİ - BİLAL ÖZDEMİR
KOCAELİ
BAŞİSKELE - OSMAN ANIL ACURMAN
DİLOVASI - YAKUP TÖRK
KÜTAHYA
ALTINTAŞ - MAHİR PINAR
GEDİZ, ESKİGEDİZ - ABDURRAHMAN SARI
GEDİZ, GÖKLER - MEHMET ÖZBEK
GEDİZ, YENİKENT - MUAMMER AKDEMİR
HİSARCIK - MUSTAFA AKPINAR
SİMAV, AKDAĞ - HÜSNE AKSU
SİMAV, KUŞU - MÜŞİDE SEVİL TEKE
MALATYA
MALATYA BÜYÜKŞEHİR - VELİ AĞBABA
KALE - SALİH ÇİÇEK
YEŞİLYURT - ALPER GÜRSOY
MARDİN
KIZILTEPE - MEHMET EMİN AYDIN
MERSİN
AKDENİZ - NESİBE TEKER HAZİM
NEVŞEHİR
MERKEZ, NAR - MUSTAFA YURTBİLİR
ORDU
ORDU BÜYÜKŞEHİR - ZEKAİ SANA
AKKUŞ - BAYRAM GÖRÜR
ÇATALPINAR - EMİN EKİN
ÇAYBAŞI - İSA YURT
GÖLKÖY - MUSTAFA KARAAHMETOĞLU
KORGAN - HAKAN BAYIR
SAKARYA
AKYAZI - HAYRETTİN SEZGİN
KARASU - UĞUR BÜYÜK
SÖĞÜTLÜ - ERTEKİN SARI
SAMSUN
HAVZA - ERTAŞ ÇOBAN
SİNOP
DURAĞAN - MUSTAFA EKER
SİVAS
DİVRİĞİ - CİHAN DENİZ AKBAŞ
ULAŞ - İSMAİL SIRATAŞ
ŞANLIURFA
EYYÜBİYE - HALİL KARAKEÇİLİ
HİLVAN - MEHMET CELAL AVCI
TEKİRDAĞ
ÇORLU - AHMET SARIKURT
ERGENE - RASİM YÜKSEL
KAPAKLI - İRFAN MANDALI
SARAY - ABDULLAH TAŞYASAN
TOKAT
TURHAL - MEHMET ERDEM URAL
TRABZON
ARAKLI - OSMAN DİLBER
ARSİN - HASAN SUNGUR
OF - HALİL SARAL
TONYA - ALİ TOKGÖZ
TUNCELİ
PERTEK - İSMAİL ARSLAN
ZONGULDAK
KİLİMLİ, GELİK - BURHAN SEZGİN