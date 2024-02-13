Işıklar dün gece sönmedi: CHP'de adaylığı kesinleşen il ve ilçe başkan adaylarının son listesi

Son MYK ve PM toplantılarının ardından CHP'nin birçok belediye başkan adayı netleşti. Adayların netleşmesinin ardından istifalar da birbirini izledi. İşte CHP'nin açıkladığı il il belediye başkan adayları...

CHP Ankara İstanbul Tekirdağ Çorlu Erzurum Konya Trabzon
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ADANA

ÇUKUROVA - EMRAH KOZAY

SEYHAN - OYA TEKİN

YUMURTALIK - ERDİNÇ ALTIOK

YÜREĞİR - NURETTİN TANIŞ

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ADIYAMAN

MERKEZ - ABDURRAHMAN TUTDERE

GÖLBAŞI, BELÖREN - MURAT ÖZMEN

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AFYONKARAHİSAR

EVCİLER - BERRİN UĞURLU

İHSANİYE, DÖĞER - ESER KESKİN

İHSANİYE, GAZLIGÖL - İBRAHİM YILMAZ

İHSANİYE, KAYIHAN - HASAN DENİZ BARLAK

İHSANİYE, YAYLABAĞI - CAFER KOCAER

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AĞRI

TUTAK - ZEHRA ÖZTÜRK

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ANKARA

AKYURT - FİLİZ GEYGEL

ÇANKAYA - HÜSEYİN CAN GÜNER

ÇUBUK - CAN KADEROĞLU

SİNCAN - VEYSEL ALKAN

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ARTVİN

YUSUFELİ - BARIŞ DEMİRCİ

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AYDIN

DİDİM - HATİCE GENÇAY

GERMENCİK - BURAK ZENCİRCİ

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BALIKESİR

ALTIEYLÜL - HAKAN ŞEHİRLİ

BANDIRMA - DURSUN MİRZA

EDREMİT - MEHMET ERTAŞ

HAVRAN - LEVENT GÖKALP

İVRİNDİ - ALİ KUNDAKÇI

KARESİ - SERPİL AKGÜL

MANYAS - AHMET DURU

SAVAŞTEPE - ALİ KOYUNCU

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BATMAN

BEŞİRİ, İKİKÖPRÜ - YALÇIN KAYA

GERCÜŞ, KAYAPINAR - ÖMER DERİNTEKİN

KOZLUK, BEKİRHAN - FERHAT SAKIK

KOZLUK, SERVET VARLIK

MERKEZ, BALPINAR - YUSUF BULUT

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BİTLİS

AHLAT - BÜLENT KELEŞ

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BOLU

GEREDE - BEKİR UZUN

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BURSA

GEMLİK - ŞÜKRÜ DEVİREN

KESTEL - AKAN AYAZ

MUDANYA - DENİZ DALGIÇ

NİLÜFER - METİN TUNCEL

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ÇANAKKALE

GÖKÇEADA - BÜLENT ECEVİT ATALAY

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DENİZLİ

BABADAĞ - FUAT ÜSTÜNDAĞ

ÇARDAK - ALİ ALTINER

TAVAS - KADİR TATIK

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DİYARBAKIR

ERGANİ - CEVDET AKDEMİR

HAZRO - SERHAT MIZRAK

KOCAKÖY VEYSİ KILIÇ

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EDİRNE

MERKEZ – ŞÜKRÜ CİRAVOĞLU

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ERZİNCAN

MERKEZ - ÇAĞLAYAN ÇETİN ÇAY

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KONYA EMİRGAZİ - ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR

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HATAY

HASSA - HÜSEYİN BAĞCI

SAMANDAĞ - SÜLEYMAN BEDİR ABACI

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IĞDIR

MERKEZ - VOLKAN KAYLAN

TUZLUCA - CEMAL KURNAZ

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ISPARTA

EĞİRDİR - NECATİ SAVAŞ

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İSTANBUL

ADALAR - ALİ ERCAN AKPOLAT

AVCILAR - UTKU CANER ÇAYKARA

BAKIRKÖY - AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU

BEYKOZ - ALAATTİN KÖSELER

ÇEKMEKÖY - ORHAN ÇERKEZ

ESENYURT - ALİ GÖKMEN

KADIKÖY - MESUT KÖSEDAĞI

KAĞITHANE - TONGUÇ ÇOBAN

SARIYER - MUSTAFA OKTAY AKSU

ÜMRANİYE - AYKUT ERDOĞDU

ZEYTİNBURNU - ONUR SOYTÜRK

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KAHRAMANMARAŞ

ÇAĞLAYANCERİT - AHMET TEKEL

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KARAMAN

BAŞYAYLA - MEHMET DURAN

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KARS

MERKEZ - DiNDAR GÜLTEKİN

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KASTAMONU

AĞLI - NERMİN GÜNEY

AZDAVAY - MURAT KARABURUK

DOĞANYURT - YAKUP ŞENTÜRK

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KAYSERİ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR - MURAT MOLU

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KIRŞEHİR

AKÇAKENT - MEHMET TOPEL

MERKEZ, ÖZBAĞ - TEKİN VAR

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KİLİS

ELBEYLİ - YILMAZ ÖZKAN

MUSABEYLİ - BİLAL ÖZDEMİR

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KOCAELİ

BAŞİSKELE - OSMAN ANIL ACURMAN

DİLOVASI - YAKUP TÖRK

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KÜTAHYA

ALTINTAŞ - MAHİR PINAR

GEDİZ, ESKİGEDİZ - ABDURRAHMAN SARI

GEDİZ, GÖKLER - MEHMET ÖZBEK

GEDİZ, YENİKENT - MUAMMER AKDEMİR

HİSARCIK - MUSTAFA AKPINAR

SİMAV, AKDAĞ - HÜSNE AKSU

SİMAV, KUŞU - MÜŞİDE SEVİL TEKE

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MALATYA

MALATYA BÜYÜKŞEHİR - VELİ AĞBABA

KALE - SALİH ÇİÇEK

YEŞİLYURT - ALPER GÜRSOY

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MARDİN

KIZILTEPE - MEHMET EMİN AYDIN

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MERSİN

AKDENİZ - NESİBE TEKER HAZİM

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NEVŞEHİR

MERKEZ, NAR - MUSTAFA YURTBİLİR

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ORDU

ORDU BÜYÜKŞEHİR - ZEKAİ SANA

AKKUŞ - BAYRAM GÖRÜR

ÇATALPINAR - EMİN EKİN

ÇAYBAŞI - İSA YURT

GÖLKÖY - MUSTAFA KARAAHMETOĞLU

KORGAN - HAKAN BAYIR

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SAKARYA

AKYAZI - HAYRETTİN SEZGİN

KARASU - UĞUR BÜYÜK

SÖĞÜTLÜ - ERTEKİN SARI

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SAMSUN

HAVZA - ERTAŞ ÇOBAN

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SİNOP

DURAĞAN - MUSTAFA EKER

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SİVAS

DİVRİĞİ - CİHAN DENİZ AKBAŞ

ULAŞ - İSMAİL SIRATAŞ

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ŞANLIURFA

EYYÜBİYE - HALİL KARAKEÇİLİ

HİLVAN - MEHMET CELAL AVCI

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TEKİRDAĞ

ÇORLU - AHMET SARIKURT

ERGENE - RASİM YÜKSEL

KAPAKLI - İRFAN MANDALI

SARAY - ABDULLAH TAŞYASAN

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TOKAT

TURHAL - MEHMET ERDEM URAL

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TRABZON

ARAKLI - OSMAN DİLBER

ARSİN - HASAN SUNGUR

OF - HALİL SARAL

TONYA - ALİ TOKGÖZ

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TUNCELİ

PERTEK - İSMAİL ARSLAN

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ZONGULDAK

KİLİMLİ, GELİK - BURHAN SEZGİN

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