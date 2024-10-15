İş Bankası'nda Sistem Çöktü: Müşteriler Diken Üstünde

İŞCEP NEDEN HATA VERİYOR?

Sosyal medya platformlarında pek çok kullanıcı, uygulamada yaşanan bu sorunlar için İş Bankası’nın resmi bir açıklama yapmasını bekliyor. Bazı kullanıcılar, bankanın diğer uygulamalarında da benzer sorunlar yaşandığını belirtti. Bu durum, İş Bankası’nın uygulama altyapısında teknik sorunların yaşanabileceğini düşündürüyor.