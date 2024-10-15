İş Bankası'nda Sistem Çöktü: Müşteriler Diken Üstünde
İş Bankasının resmi uygulaması olan İşCep, sabah saatlerinden itibaren erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Müşteriler diken üstünde bankadan gelecek resmi açıklamayı bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İş Bankası’nın mobil uygulaması İşCep’te yaşanan erişim problemleri, birçok kullanıcının aklında soru işaretleri oluşturdu. Uygulama, sabah saatlerinde "Teknik nedenlerden dolayı işleminizi gerçekleştiremiyoruz" mesajı ile kullanıcıların erişimini engellemeye başladı.
Kullanıcılar, İşCep’e giriş yapmaya çalıştıklarında sıkça "İşleminizin sonucu gösterilemedi. İşleminiz gerçekleşmiş olabilir, parasal bir işlem yaptıysanız hesap hareketlerinizi kontrol etmenizi öneririz (264669)" gibi hata mesajlarıyla karşılaştılar.
İŞCEP NEDEN HATA VERİYOR?
Sosyal medya platformlarında pek çok kullanıcı, uygulamada yaşanan bu sorunlar için İş Bankası’nın resmi bir açıklama yapmasını bekliyor. Bazı kullanıcılar, bankanın diğer uygulamalarında da benzer sorunlar yaşandığını belirtti. Bu durum, İş Bankası’nın uygulama altyapısında teknik sorunların yaşanabileceğini düşündürüyor.
İŞ BANKASI HACKLENDİ Mİ?
Uygulamanın erişim sorunları, bazı kullanıcıların "İş Bankası hacklendi mi?" sorusunu sormasına yol açtı. Ancak, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve bankanın hacklenmesine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Uzmanlar, bankaların zaman zaman karşılaştığı teknik sorunların güvenlik ihlalleri ile karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor.
15 Ekim’deki sorunlar, bankanın genel sisteminde bir çöküş yaşanıp yaşanmadığına dair endişeleri artırdı. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yaparken çeşitli hatalarla karşılaştı ve işlemlerini gerçekleştiremedi. Ancak, bu tür teknik aksaklıkların genellikle kısa sürede çözüldüğü biliniyor.