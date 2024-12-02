iPhone Kullananlar Dikkat: WhatsApp Bu Telefonlarda Artık Çalışmayacak

YENİ TELEFON ALMAK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ

Eğer elinizde yukarıda belirtilen modellerden biri varsa ve WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, yeni bir iPhone almanız veya mevcut telefonunuza daha güncel bir iOS sürümü yükleyebilmeniz gerekiyor. Ancak, tüm iPhone modelleri her zaman en son iOS sürümüne yükseltilemediği için, birçok kullanıcı yeni bir telefon almak zorunda kalabilir.