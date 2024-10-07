İnternetten Yemek Siparişi Verenler Dikkat: Artık O Belge Zorunlu Olacak

ARTIK ZORUNLU OLACAK

Düzenlemenin bir diğer önemli maddesi, motokuryelerin artık yetki belgesi alarak hizmet verecek olmaları. Bu kapsamda, kullanılan motosiklet ve mopetlerin Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilmesi zorunlu hale gelecek. Kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Şehir içi ve komşu iller arası faaliyet göstermek için P1, tüm illerde faaliyet göstermek için ise P2 yetki belgesi almak gerekecek. Motosiklet ve mopetler 10 yaşından, otomobil ve kamyonetler ise 20 yaşından büyük olamayacak.