İnternetten Yemek Siparişi Verenler Dikkat: Artık O Belge Zorunlu Olacak
İnternetten yemek siparişi verenler ve motokuryeler için yeni dönem başlıyor. Bakanlık düğmeye bastı, artık tamamen zorunlu olacak.
Kaynak: Yenişafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, internet üzerinden yemek siparişi verenler için ve motokuryeler için önemli bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Bu düzenleme ile hem motokuryelerin karıştığı trafik kazalarının azaltılması hem de vatandaşların güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.
İNTERNETTEN YEMEK SÖYLEYENLER DİKKAT! KALDIRILACAK
Yeni düzenlemeyle birlikte, motokuryelerin teslimat sürecine ilişkin ‘tahmini yetiştirme süresi’ ibaresi kaldırılacak. Bunun yerine, 'tahmini teslim süresi' ifadesi kullanılacak ve süre sınırlaması olmayacak.
Motokuryeler, belirli bir süre taahhüdünde bulunmaksızın teslimatlarını 'makul bir sürede' gerçekleştirecekler. Ayrıca, bazı adreslere teslimat yapılması durumunda, bu evlere kurye gönderimi kabul edilmeyecek.
ARTIK ZORUNLU OLACAK
Düzenlemenin bir diğer önemli maddesi, motokuryelerin artık yetki belgesi alarak hizmet verecek olmaları. Bu kapsamda, kullanılan motosiklet ve mopetlerin Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilmesi zorunlu hale gelecek. Kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Şehir içi ve komşu iller arası faaliyet göstermek için P1, tüm illerde faaliyet göstermek için ise P2 yetki belgesi almak gerekecek. Motosiklet ve mopetler 10 yaşından, otomobil ve kamyonetler ise 20 yaşından büyük olamayacak.
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Yeni düzenleme ile birlikte, motokuryelerin koruyucu ekipman kullanımı da zorunlu hale gelecek. Bu ekipmanlar arasında reflektif yelek yer alacak ve üzerinde “kurye” ibaresi bulunacak.
SABIKA KAYDI ŞARTI GETİRİLDİ
Vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla motokuryelerin sabıka kaydı da kontrol edilecek. Belirli suçlardan hükümlü olmama şartı aranacak.
Motokuryeler, taşıdıkları gönderilerin hasar görmemesi için sorumluluk taşıyacak ve çevre ile insan sağlığını korumak için gerekli önlemleri alacaklar. Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde gönderici ve alıcı bilgilerinin gizliliğini sağlamaları bekleniyor. Alıcısına ulaştırılmayan gönderiler, aynı süre içinde gönderen kişiye ya da kuruma geri götürülecek.