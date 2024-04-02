İnci Taneleri hayranlarına kötü haber!

Başrolünü Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü’nün paylaştığı İnci Taneleri’nin ekranlardan uzak kalma nedeni ise bu haftaki bölümün yetişmemesi olarak bildirildi. Dizinin sonraki bölümü ise Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak.