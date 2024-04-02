İnci Taneleri hayranlarına kötü haber!
Ekranların fenomen dizisi İnci Taneleri'nden sevenlerine kötü haber geldi. Dizinin 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı açıklandı.
Kanal D’de yayınlanan ekranların fenomen dizisi İnci Taneleri’nden izleyicilerine kötü haber geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazıp üstlendiği İnci Taneleri dizisi, 2 hafta boyunca ekrana gelmeyecek.
Başrolünü Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü’nün paylaştığı İnci Taneleri’nin ekranlardan uzak kalma nedeni ise bu haftaki bölümün yetişmemesi olarak bildirildi. Dizinin sonraki bölümü ise Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak.
Dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün danslarına Ramazan ayı boyunca yer verilmeme kararı alınmıştı.