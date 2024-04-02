İnci Taneleri hayranlarına kötü haber!

Ekranların fenomen dizisi İnci Taneleri'nden sevenlerine kötü haber geldi. Dizinin 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı açıklandı.

İnci Taneleri Yılmaz Erdoğan
İnci Taneleri hayranlarına kötü haber! - Resim: 1

Kanal D’de yayınlanan ekranların fenomen dizisi İnci Taneleri’nden izleyicilerine kötü haber geldi.

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İnci Taneleri hayranlarına kötü haber! - Resim: 2

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazıp üstlendiği İnci Taneleri dizisi, 2 hafta boyunca ekrana gelmeyecek.

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İnci Taneleri hayranlarına kötü haber! - Resim: 3

Başrolünü Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü’nün paylaştığı İnci Taneleri’nin ekranlardan uzak kalma nedeni ise bu haftaki bölümün yetişmemesi olarak bildirildi. Dizinin sonraki bölümü ise Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak.

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İnci Taneleri hayranlarına kötü haber! - Resim: 4

Dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün danslarına Ramazan ayı boyunca yer verilmeme kararı alınmıştı.

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İnci Taneleri hayranlarına kötü haber! - Resim: 5
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