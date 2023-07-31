İmamoğlu Alevi yurttaşlarla bir araya geldi: 'Allah bizi bütün zalimlerin zulmünden korusun'

“KERBELA, İSLAM TARİHİNİN EN ACI ANLARINDAN BİRİ”

Kerbela’nın insanlık tarihinde yaşanan en acı olaylardan biri olduğunun altını çizen İmamoğlu, “İslam tarihinin, inancımızın en acı anlarından birisi. Bunun hayatımıza derin etkileri olmuştur. Özellikle Alevi vatandaşlarımızın, bu yaşanan tarihin en acı anlarından birisinden çıkarttığı o dünyanın en güzel duygusunu, hep büyük bir saygıyla karşılarım. Nedir o? Bütün bu kötülüğe rağmen; barış için, huzur için, özgürlük için, eşitlik için, dayanışma için en ön safta mücadele eden Alevi vatandaşlarımızın bu toprakların ve bu toplumun en temel taşlarından birisi olmasını, her zaman örnek bir biçimde anlatırım, yaşarım, duygulanırım ve saygıyla eğilirim önünde. Hepinizin huzurunda Hazreti Hüseyin'i, Kerbela'daki bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Her zaman barışın, huzurun, iyiliğin, özgürlüğün mücadelesini hep birlikte vermenin ne kadar kutsal ve ne kadar önemli bir duygu olduğunu tekrar burada hatırlıyoruz” dedi