İletişim Başkanlığı açıkladı: Ehliyet ve kimlik değişiminde son tarih ne zaman?
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, milyonlarca kişiyi ilgilendiren ehliyet ve kimlik değişimine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, eski tip ehliyet ve kimliklerin değişimine ilişkin son tarih vurgulandı.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren eski tip ehliyet ve kimlik değişimine ilişkin son tarih merak edilmeye başladı.
Ayrıca 2023 yılının gelmesiyle birlikte bankalar işlem yapmak için çipli kimlik şartı aramaya başladığı iddia edildi.
ESKİ TİP KİMLİK DEĞİŞİMİNDE SON TARİH
Bu gelişmeler sonrası eski tip ehliyet ve kimliklerin yenilenmesi tarihine ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır."
ESKİ TİP EHLİYET DEĞİŞİMİNDE SON TARİH
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, eski tip ehliyetlerin değişimini ilişkin ise son tarih şöyle vurgulandı:
"Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2023 değil, 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştır."
ESKİ EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Eski ehliyetlerin değişimi için yurt içinde ALO 199 Çağrı Merkezi veya nvi.gov.tr adresinden randevu alınması gerekmektedir.
Ehliyet değişimi için gerekli belgeler şunlardır:
Randevu tarihinde nüfus müdürlüğüne gidildiğinde aşağıdaki belgelerin hazır olması gerekmektedir.
- Nüfus cüzdanı veya pasaport,
- Sürücü sağlık raporu,
- Harç ücreti makbuzu,
- Yeni ehliyet için fotoğraf çekilir. Fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve biyometrik olması gereklidir.
EHLİYET DEĞİŞİMİ BAŞVURU SÜRECİ
Nüfus müdürlüğüne gelindiğinde, sıra numarası alınarak başvuru işlemleri başlatılır. Başvuru sırasında, kimlik belgesi, sürücü sağlık raporu ve harç ücreti makbuzu teslim edilir.
PARMAK İZİ ALIMI
Sürücü belgesi başvurularında bir defaya mahsus olmak üzere parmak izi alınmaktadır.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ
Eski tip ehliyeti yenilemek için ödenecek harç ücreti 15 TL'dir. Bu ücrete, anlaşmalı bankalara ödenecek olan banka komisyon ücreti dahil değildir.
YENİ EHLİYET TESLİM ALMA
Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir sorun bulunmaması durumunda sürücü belgesi üretilerek, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye/kişilere PTT aracılığıyla 15 gün içerisinde teslim edilir.
ESKİ KİMLİKLER NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Yeni kimlik kartı başvurusu, yurt içinde Alo 199 çağrı merkezini arayarak veya https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden randevu alınarak yapılabilir.
Kimlik değişimi işlemi için gerekli belgeler şunlardır:
- Nüfus cüzdanı,
- Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (1 adet),
- Kimlik kartı bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
Kimlik değişimi için gerekli diğer bilgiler:
* 15 yaşından küçük çocukların kimlik değişimi işlemleri, veli veya vasisi tarafından yapılır,
* 18 yaşından büyük kişilerin kimlik değişimi işlemleri, şahsen yapılır,
* Kimlik değişimi işlemi sırasında, kişinin parmak izi alınır.
Kimlik değişimi için örnek bir başvuru süreci:
1- Alo 199 çağrı merkezini arayarak veya https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden randevu alın,
2- Randevunuz tarihinde ve saatinde nüfus müdürlüğüne gidin,
3- Nüfus cüzdanınızı, son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafınızı ve kimlik kartı bedelinin yatırıldığına dair makbuzunuzu teslim edin,
4- Başvurunuz alındıktan sonra, kimlik kartınızın basılması için işlemler başlatılacaktır,
5- Yeni kimlik kartınız, başvurudan sonra 2-3 iş günü içerisinde PTT Kargo aracılığıyla teslim edilecektir.
KİMLİK DEĞİŞİM ÜCRETİ NE KADAR?
Kimlik değişimi ücreti, 2023 yılı için 83 TL'dir. Bu ücret, başvuru sırasında Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halkbank şubelerine yatırılır.