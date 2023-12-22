İletişim Başkanlığı açıkladı: Ehliyet ve kimlik değişiminde son tarih ne zaman?

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır."