İl Olması Beklenen İlçeler Ortaya Çıktı: 81'den 91'e Yükselecek
Türkiye'de il sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Yeni düzenleme kapsamında, Türkiye genelinde 10 ilçenin il yapılması kararlaştırıldı ve böylece ülkenin il sayısı 81'den 91'e yükseltilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde, nüfusu 100.000'i geçen ilçeler arasından seçilen bu yerler, ekonomik, sosyal ve coğrafi şartlar dikkate alınarak belirlendi.
Yeni illerin belirlenmesinde nüfus, ekonomik bağımsızlık ve şehir merkezine uzaklık gibi kriterler ön planda tutuldu. Bu kapsamda, İstanbul'un Silivri, Tekirdağ'ın Çorlu ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri gibi büyük ilçeler, il olma şansını elde etti. TÜİK, nüfusu 100.000'in altındaki ilçelerin il olma hakkını kaybettiğini ve aynı zamanda, şehir merkezine 30 kilometreden daha yakın olan ilçelerin de bu kriterlere uymadığını vurguladı.
İl olacak ilçelerin belirlenmesinde ekonomik kriterler de göz önünde bulunduruldu. İlçelerin ekonomik olarak kendi kendine yetebilmesi ve başka bir ile bağımlı olmaması, il olma şansı için önemli bir etken olarak değerlendirildi. Eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da karar sürecinde etkili oldu.
TÜİK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, il olma kriterlerini karşılayan ilçeler şu şekilde sıralandı: İstanbul'un Silivri, Tekirdağ'ın Çorlu, Balıkesir'in Bandırma, Bursa'nın İnegöl, Manisa'nın Soma, İzmir'in Aliağa, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Kocaeli'nin Gebze, Samsun'un Bafra ve Zonguldak'ın Ereğli ilçeleri. Bu ilçelerin tümü, belirlenen kriterleri eksiksiz şekilde karşılıyor.
İlgili düzenlemenin onaylanması için hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, yeni illerin resmi süreci başlatılacak. Yeni illerin plaka kodlarının ise alfabetik sıralamaya göre 81'den sonrasına atanması bekleniyor.
Orta vadede, yeni ilçelerin il yapılmasına yönelik kararların netleşmesi ve bu süreçte il sayısının daha da artması bekleniyor. Türkiye'nin il sayısının nihai olarak kaç olacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.