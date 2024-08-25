İl Olması Beklenen İlçeler Ortaya Çıktı: 81'den 91'e Yükselecek

Yeni illerin belirlenmesinde nüfus, ekonomik bağımsızlık ve şehir merkezine uzaklık gibi kriterler ön planda tutuldu. Bu kapsamda, İstanbul'un Silivri, Tekirdağ'ın Çorlu ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri gibi büyük ilçeler, il olma şansını elde etti. TÜİK, nüfusu 100.000'in altındaki ilçelerin il olma hakkını kaybettiğini ve aynı zamanda, şehir merkezine 30 kilometreden daha yakın olan ilçelerin de bu kriterlere uymadığını vurguladı.

İl olacak ilçelerin belirlenmesinde ekonomik kriterler de göz önünde bulunduruldu. İlçelerin ekonomik olarak kendi kendine yetebilmesi ve başka bir ile bağımlı olmaması, il olma şansı için önemli bir etken olarak değerlendirildi. Eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da karar sürecinde etkili oldu.