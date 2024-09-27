İkinci El Araç Piyasası Dibi Gördü! En Hızlı Satılan Arabalar Belli Oldu
2023 yılına kıyasla ikinci el araç piyasasında satış süresi önemli ölçüde uzadı. Geçen yıl ağustos ayında ortalama 35 gün ilanda kalan araçlar, bu yıl aynı dönemde 60 gün boyunca alıcı bekledi.
Kaynak: Haber Merkezi
VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç piyasasında satış sürelerinin araçların renk, yaş ve bulunduğu şehre göre değiştiğini belirterek, "Geçen yıl ağustos ayında ortalama ilanda kalma süresi 35 gün iken, bu yıl bu süre 60 güne çıktı. Özellikle araçların yaşı, rengi ve bulunduğu şehir satış süresinde etkili oluyor" dedi.
Yapılan analizlere göre, 2024 yaz aylarında yakıt türüne göre en hızlı satılan araçlar hibrit modeller oldu. Hibrit araçları benzinli ve dizel araçlar takip etti. Araçların yaşı da satış sürelerini etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı. 8 yaşındaki araçlar ilanda ortalama 62 gün kalırken, 1 yaşındaki araçlar ortalama 40 günde alıcı buldu.
Renk tercihi de satış süresi üzerinde belirleyici oldu. En çok beyaz renkli araçlar ilanlarda yer alırken, gri araçlar ortalama 53 günle en hızlı satılanlar arasında yer aldı. Siyah renkli araçlar ise 65 günle ilanda en uzun süre kalanlar arasında. Şehir bazında bakıldığında, ikinci el araçların en uzun süre ilanda kaldığı şehir İstanbul oldu. İstanbul'da araçlar ortalama 60 gün ilanda kalırken, Antalya'da 59, İzmir'de 57, Ankara'da 54, Bursa'da 52 ve Adana'da 50 gün boyunca alıcı bekliyor.
Serdıl Gözelekli, ikinci el araç piyasasında satışların yavaşlamasının en büyük nedeninin ekonomik şartlar ve harcamalardaki azalmanın talebe olan etkisi olduğunu belirterek, araçlarını satmak isteyenlere hızlı ve güvenilir ekspertiz hizmeti sunduklarını ifade etti. Gözelekli, "1-3 saat içerisinde sonuçlanan ücretsiz ekspertiz hizmeti ile araç sahiplerine hızlı çözümler sunuyoruz" diye konuştu.