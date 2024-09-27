İkinci El Araç Piyasası Dibi Gördü! En Hızlı Satılan Arabalar Belli Oldu

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç piyasasında satış sürelerinin araçların renk, yaş ve bulunduğu şehre göre değiştiğini belirterek, "Geçen yıl ağustos ayında ortalama ilanda kalma süresi 35 gün iken, bu yıl bu süre 60 güne çıktı. Özellikle araçların yaşı, rengi ve bulunduğu şehir satış süresinde etkili oluyor" dedi.

Yapılan analizlere göre, 2024 yaz aylarında yakıt türüne göre en hızlı satılan araçlar hibrit modeller oldu. Hibrit araçları benzinli ve dizel araçlar takip etti. Araçların yaşı da satış sürelerini etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı. 8 yaşındaki araçlar ilanda ortalama 62 gün kalırken, 1 yaşındaki araçlar ortalama 40 günde alıcı buldu.