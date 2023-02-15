İHA, yapay zekayla asparagas haber yaptı: TRT, Sabah ve Diyanet gerçek sandı!
Yapay zeka kullanılarak oluşturulan sahte görsellerle, deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için Çin’den Malatya’ya gelen Jun Cang isimli kişinin Müslüman olarak 'Yusuf' adını aldığı iddia edildi.
Toplum yaşanan deprem felaketinin ardından dayanışmayla yaralarını sarmaya çalışırken, iktidara yakın medya kuruluşları ve sosyal medyada bazı çevreler oldukça ilginç bir yalan habere imza attı.
Çin’den arama kurtarma faaliyetleri için Türkiye’ye gelen Jun Cang adlı bir kişinin, Müslüman olarak Yusuf ismini aldığı iddia edildi. Bu iddia, sözde Jun Cang’ın elinde Kuran tuttuğu iki fotoğrafla sunuldu. Bir fotoğrafta Jun Cang’ın camide aralarında çocukların da olduğu bir grupla yer aldığı görüldü.
BirGün'ün aktardığı yalan haberlere göre Artvin'in Yusufeli ilçesinden belediye ekipleriyle birlikte depremin vurduğu Malatya’ya gelen Çinli takımın içinde yer alan Jun Cang, enkaz altında Kuran buldu.
Jun Cang, Kuran’ı Sinan Kaçmaz’a teslim etti. Kaçmaz ise Kuran’ı Cang’a hediye etmeye karar verdi. Jun Cang da bundan çok etkilenerek Müslüman oldu. Kelimeyi şahadet getiren Jun Cang’a ‘Yusuf’ ismi verildi.