İHA, yapay zekayla asparagas haber yaptı: TRT, Sabah ve Diyanet gerçek sandı!

Çin’den arama kurtarma faaliyetleri için Türkiye’ye gelen Jun Cang adlı bir kişinin, Müslüman olarak Yusuf ismini aldığı iddia edildi. Bu iddia, sözde Jun Cang’ın elinde Kuran tuttuğu iki fotoğrafla sunuldu. Bir fotoğrafta Jun Cang’ın camide aralarında çocukların da olduğu bir grupla yer aldığı görüldü.