İçişleri Bakanlığı, eski tip kimliklerin değişimine son noktayı koydu: Son tarih ne zaman?

Milyonlarca yurttaşı ilgilendiren eski tip kimliklerin değişimine ilişkin İçişleri Bakanlığı, son noktayı koydu. Açıklamada, eski tip kimliklerin değişim tarihine vurgu yapıldı.

Kimlik İçişleri Bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı, eski tip kimliklerin değişimine son noktayı koydu: Son tarih ne zaman? - Resim: 1

Eski tip kimlik kartları, 2016 yılından önce basılan ve üzerinde barkod bulunmayan kimlik kartlarıdır.

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İçişleri Bakanlığı, eski tip kimliklerin değişimine son noktayı koydu: Son tarih ne zaman? - Resim: 2

Bu nedenle eski tip kimlik kartı sahibi olan kişilerin yeni tip kimlik kartına geçmeleri gerekmektedir.

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İçişleri Bakanlığı, eski tip kimliklerin değişimine son noktayı koydu: Son tarih ne zaman? - Resim: 3

Ayrıca birçok banka, işlem yapmak için çipli kimlik şartı aramaya başladığı iddia edildi.

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İçişleri Bakanlığı, eski tip kimliklerin değişimine son noktayı koydu: Son tarih ne zaman? - Resim: 4

ESKİ TİP KİMLİK DEĞİŞİMİNDE SON TARİH NE ZAMAN?

Bu gelişmeler sonrası eski tip kimliklerin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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İçişleri Bakanlığı, eski tip kimliklerin değişimine son noktayı koydu: Son tarih ne zaman? - Resim: 5

"Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmamakla beraber, ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi."

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İçişleri Bakanlığı, eski tip kimliklerin değişimine son noktayı koydu: Son tarih ne zaman? - Resim: 6

ESKİ KİMLİKLER NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Yeni kimlik kartı başvurusu, yurt içinde Alo 199 çağrı merkezini arayarak veya https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden randevu alınarak yapılabilir.

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İçişleri Bakanlığı, eski tip kimliklerin değişimine son noktayı koydu: Son tarih ne zaman? - Resim: 7

Kimlik değişimi işlemi için gerekli belgeler şunlardır:

- Eski Nüfus cüzdanı,
- Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (1 adet),
- Kimlik kartı bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

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İçişleri Bakanlığı, eski tip kimliklerin değişimine son noktayı koydu: Son tarih ne zaman? - Resim: 8

Kimlik değişimi için gerekli diğer bilgiler:

* 15 yaşından küçük çocukların kimlik değişimi işlemleri, veli veya vasisi tarafından yapılır,
* 18 yaşından büyük kişilerin kimlik değişimi işlemleri, şahsen yapılır,
* Kimlik değişimi işlemi sırasında, kişinin parmak izi alınır.

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İçişleri Bakanlığı, eski tip kimliklerin değişimine son noktayı koydu: Son tarih ne zaman? - Resim: 9

Kimlik değişimi için örnek bir başvuru süreci:

1- Alo 199 çağrı merkezini arayarak veya https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden randevu alın,

2- Randevunuz tarihinde ve saatinde nüfus müdürlüğüne gidin,

3- Nüfus cüzdanınızı, son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafınızı ve kimlik kartı bedelinin yatırıldığına dair makbuzunuzu teslim edin,

4- Başvurunuz alındıktan sonra, kimlik kartınızın basılması için işlemler başlatılacaktır,

5- Yeni kimlik kartınız, başvurudan sonra 2-3 iş günü içerisinde PTT Kargo aracılığıyla teslim edilecektir.

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