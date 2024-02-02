İçişleri Bakanlığı, eski tip kimliklerin değişimine son noktayı koydu: Son tarih ne zaman?
Milyonlarca yurttaşı ilgilendiren eski tip kimliklerin değişimine ilişkin İçişleri Bakanlığı, son noktayı koydu. Açıklamada, eski tip kimliklerin değişim tarihine vurgu yapıldı.
Eski tip kimlik kartları, 2016 yılından önce basılan ve üzerinde barkod bulunmayan kimlik kartlarıdır.
Bu nedenle eski tip kimlik kartı sahibi olan kişilerin yeni tip kimlik kartına geçmeleri gerekmektedir.
Ayrıca birçok banka, işlem yapmak için çipli kimlik şartı aramaya başladığı iddia edildi.
ESKİ TİP KİMLİK DEĞİŞİMİNDE SON TARİH NE ZAMAN?
Bu gelişmeler sonrası eski tip kimliklerin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmamakla beraber, ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi."
ESKİ KİMLİKLER NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Yeni kimlik kartı başvurusu, yurt içinde Alo 199 çağrı merkezini arayarak veya https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden randevu alınarak yapılabilir.
Kimlik değişimi işlemi için gerekli belgeler şunlardır:
- Eski Nüfus cüzdanı,
- Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (1 adet),
- Kimlik kartı bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
Kimlik değişimi için gerekli diğer bilgiler:
* 15 yaşından küçük çocukların kimlik değişimi işlemleri, veli veya vasisi tarafından yapılır,
* 18 yaşından büyük kişilerin kimlik değişimi işlemleri, şahsen yapılır,
* Kimlik değişimi işlemi sırasında, kişinin parmak izi alınır.
Kimlik değişimi için örnek bir başvuru süreci:
1- Alo 199 çağrı merkezini arayarak veya https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden randevu alın,
2- Randevunuz tarihinde ve saatinde nüfus müdürlüğüne gidin,
3- Nüfus cüzdanınızı, son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafınızı ve kimlik kartı bedelinin yatırıldığına dair makbuzunuzu teslim edin,
4- Başvurunuz alındıktan sonra, kimlik kartınızın basılması için işlemler başlatılacaktır,
5- Yeni kimlik kartınız, başvurudan sonra 2-3 iş günü içerisinde PTT Kargo aracılığıyla teslim edilecektir.