İbrahim Tatlıses ile oğlu arasında söz düellosu!

İbrahim Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlıses’i kastederek "Biz daha ölmedik. Bizi ölü sayanlar ölü sayılandır. Çakalların ömrü aslan ayağa kalkana kadardır. Biz işimizin başındayız. Aslanın çakallarla işi olmaz. Önümüz kış, kış kışlığını ya puşt puştluğunu yapacak." dedi.