İbrahim Tatlıses ile oğlu arasında söz düellosu!
İbrahim Tatlıses ile küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses arasında söz düellosu yaşandı.
Türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik devam ediyor.
İbrahim Tatlıses, sahibi olduğu çiğ köfte firması hakkında "İşimizin başındayız. Bizi ölü sayanlar ölü sayılandır” ifadelerini kullandı.
Bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt veren Ahmet Tatlıses ise, "Aslanlar gücünü yalnızlıktan alır” dedi.
İbrahim Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlıses’i kastederek "Biz daha ölmedik. Bizi ölü sayanlar ölü sayılandır. Çakalların ömrü aslan ayağa kalkana kadardır. Biz işimizin başındayız. Aslanın çakallarla işi olmaz. Önümüz kış, kış kışlığını ya puşt puştluğunu yapacak." dedi.