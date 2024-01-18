İBB'den öğrencilere 'ara tatil' hediyesi: 'Karneni Getir' etkinlikleri katılımcılarını bekliyor

HOKEY, BASKETBOL VE LANGIRT DA VAR!

Karneni Getir Buzda Kay etkinliğinde, resim boyama alanının yanı sıra Air Hokey Masası, Basketbol Oyun Masası ve Langırt Masası ile çocuklara ayrı aktiviteler yapma olanağı da sunulacak. Yine çocuklar, alana konulacak olan hatıra fotoğrafı çekim platformunda bu günlerini ölümsüzleştirebilecek.