İBB'den Kadın Danışma Noktaları projesi: Mor otobüsler 25 Kasım'da sokaklara çıkıyor

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR HİZMET

Mor Otobüs, İBB Kadın Danışma Merkezlerine gelemeyen kadınların da hizmetten faydalanmasını amaçlanıyor. Otobüste danışmanlık hizmetlerinin haricide, kadınlar mahallelerine dair yaşadıkları sorunları paylaşabilecek, ilgili birimlerle temasa geçmesi sağlanacak.

4 DİLDE KADIN DESTEK HATTI

İBB, 2019’dan bu yana kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki projelerine devam ediyor. O günden bu yana İstanbul’u herkes için eşit ve adil bir kent hâline getirme yolunda pek çok adım atıldı. Şiddete maruz bırakılan kadınların hukuki, psikolojik ve sosyo-ekonomik destek alabileceği, 7 gün 24 saat Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere dört ayrı dilde ulaşabileceği Kadın Destek Hattı kuruldu. Kadın Destek Hattına 444 80 86 numaralı hattan ve ALO 153’ten ulaşmak mümkün.