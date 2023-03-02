Deprem risk haritası ortaya çıktı: İşte en kötü senaryoda Ataşehir'de yaşanacaklar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce yurttaşın yaşamını yitirmesinin ardından olası İstanbul depremi yeniden gündemde. Yurttaşlar İstanbul'da yaşadıkları ilçelerin depreme dayanıklı olup olmadığını merak ediyor. İşte İBB'nin incelemelerine göre Ataşehir'in deprem risk haritası...

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Deprem risk haritası ortaya çıktı: İşte en kötü senaryoda Ataşehir'de yaşanacaklar - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremin gece saatlerinde gerçekleştiği en kötü senaryoda  megakentin ilçelerinin deprem riski, meydana gelmesi beklenen yapı stoku hasarları ve olası can kayıpları analiz edildi. 

Ataşehir'in Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre nüfusu 423 bin 127. İlçenin 17 mahallesi bulunuyor.

İşte Ataşehir'in deprem risk haritası, ilçedeki olası hasarlar ve can kayıpları...

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Deprem risk haritası ortaya çıktı: İşte en kötü senaryoda Ataşehir'de yaşanacaklar - Resim: 2

İBB'nin analizinde mahalle mahalle binalar için 7.5 büyüklüğünde depremde olası can kaybı ve hasarlar yer aldı. 

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Deprem risk haritası ortaya çıktı: İşte en kötü senaryoda Ataşehir'de yaşanacaklar - Resim: 3

Buna göre binalar üzerine olası tahminler şöyle oldu;

Çok hasarlı: 123

Ağır hasarlı: 471

Orta hasarlı: 2 bin 756

Hafif hasarlı: 6 bin 833

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Deprem risk haritası ortaya çıktı: İşte en kötü senaryoda Ataşehir'de yaşanacaklar - Resim: 4

İBB'nin analizinde hata paylarının da olduğu vurgulanarak olası afette Ataşehir'deki can kaybı rakamları hakkında değerlendirme de yer aldı. 

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