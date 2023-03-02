Deprem risk haritası ortaya çıktı: İşte en kötü senaryoda Ataşehir'de yaşanacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremin gece saatlerinde gerçekleştiği en kötü senaryoda megakentin ilçelerinin deprem riski, meydana gelmesi beklenen yapı stoku hasarları ve olası can kayıpları analiz edildi.

Ataşehir'in Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre nüfusu 423 bin 127. İlçenin 17 mahallesi bulunuyor. İşte Ataşehir'in deprem risk haritası, ilçedeki olası hasarlar ve can kayıpları...