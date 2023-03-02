Deprem risk haritası ortaya çıktı: İşte en kötü senaryoda Ataşehir'de yaşanacaklar
Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce yurttaşın yaşamını yitirmesinin ardından olası İstanbul depremi yeniden gündemde. Yurttaşlar İstanbul'da yaşadıkları ilçelerin depreme dayanıklı olup olmadığını merak ediyor. İşte İBB'nin incelemelerine göre Ataşehir'in deprem risk haritası...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremin gece saatlerinde gerçekleştiği en kötü senaryoda megakentin ilçelerinin deprem riski, meydana gelmesi beklenen yapı stoku hasarları ve olası can kayıpları analiz edildi.
Ataşehir'in Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre nüfusu 423 bin 127. İlçenin 17 mahallesi bulunuyor.
İşte Ataşehir'in deprem risk haritası, ilçedeki olası hasarlar ve can kayıpları...
İBB'nin analizinde mahalle mahalle binalar için 7.5 büyüklüğünde depremde olası can kaybı ve hasarlar yer aldı.
Buna göre binalar üzerine olası tahminler şöyle oldu;
Çok hasarlı: 123
Ağır hasarlı: 471
Orta hasarlı: 2 bin 756
Hafif hasarlı: 6 bin 833
İBB'nin analizinde hata paylarının da olduğu vurgulanarak olası afette Ataşehir'deki can kaybı rakamları hakkında değerlendirme de yer aldı.