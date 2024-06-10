Huzurevinde skandal görüntüler: Yaşılara eziyet ettiği iddia edilen 1 şüpheli tutuklandı
Beykoz'da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet ettiği iddia edilen hasta bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beykoz'da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta bakıcı tutuklandı.
Kavacık'taki huzurevinde hasta bakıcı olarak çalışan Mehmet Şakir Ö'nün yaşlılara eziyet ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle yaralanmaya sebep olma" ve "mala zarar verme" suçlarından Beykoz Adliyesine çıkarıldı.
Şüpheli Mehmet Şakir Ö. hakkında sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi. (AA)