Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin'
Ekonomist Özgür Demirtaş, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle ilgili yorum yapan Hilal Kaplan'a ateş püskürdü.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, tüm ülkeyi kasıp kavurdu. Herkes eli yüreğinde bölgeden gelecek iyi bir haberi beklerken, sosyal medyada da yardım ve dayanışma örneği gösterildi.
Sürecin en yakın takipçilerinden olan Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabında çileden çıktı. Depremle ilgili bilim dışı yorumlara tepki gösteren Demirtaş, son olarak yandaş kalemlerden Pelikan Grubu üyesi olarak tanınan Hilal Kaplan'a sert çıktı.
Kaplan'ın yaptığı bir alıntıda "İngiliz deprem uzmanı, 6 Şubat deprem haritasını İngiltere üzerinden karşılaştırmış. “Aynısını yaşamış olsaydık, binalarımız dayanmazdı, Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol dümdüz olurdu” diyor. “İngiltere jeolojik olarak ikiye bölünürdü” diye devam ediyor." ifadelerini kullanmasına öfkelenen Demirtaş, Kaplan'ın tweetini alıntılayarak beddua etti.
Kaplan'a "Allah senin de BELANI versin" diyen Özgür Demirtaş, "aman hocam hakaret davası olarak geri döner. uslanmaz bunlar.." yorumuna da yanıt verdi.