Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, tüm ülkeyi kasıp kavurdu. Herkes eli yüreğinde bölgeden gelecek iyi bir haberi beklerken, sosyal medyada da yardım ve dayanışma örneği gösterildi.