Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo
Bulgu Araştırma Şirketi son seçim anketini yayınladı. Ankette TSK'ya güven ve AFAD ile AHBAP Derneği'ne dair veriler de paylaşıldı
Bulgu Araştırma Şirketi, 11-15 Mart tarihleri arasında, 26 şehirde 1800 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette TSK'ya güven ve AFAD ile AHBAP Derneği'ne dair veriler de paylaşıldı. Şirket hata payı oranını yüzde 2,5 olarak açıkladı
Ankette katılımcılara "Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a mı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vermeyi tercih edersiniz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 53,7'si Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verirken, yüzde 46,3'ü ise Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edeceğini söyledi.
İKİNCİ TUR
Ankette seçimin ikinci tura kalması durumunda tercihlerin ne olacağı soruldu. "Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday kaldığında Recep Tayyip Erdoğan'a mı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vermeyi tercih edersiniz?" sorusuna yanıtlar şöyle oldu: