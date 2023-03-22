Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo

Bulgu Araştırma Şirketi son seçim anketini yayınladı. Ankette TSK'ya güven ve AFAD ile AHBAP Derneği'ne dair veriler de paylaşıldı

anket 2023 seçim
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Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo - Resim: 1

Bulgu Araştırma Şirketi, 11-15 Mart tarihleri arasında, 26 şehirde 1800 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette TSK'ya güven ve AFAD ile AHBAP Derneği'ne dair veriler de paylaşıldı. Şirket hata payı oranını yüzde 2,5 olarak açıkladı

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Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo - Resim: 2

Ankette katılımcılara "Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a mı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vermeyi tercih edersiniz?" sorusu yöneltildi.

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Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo - Resim: 3

Katılımcıların yüzde 53,7'si Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verirken, yüzde 46,3'ü ise  Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edeceğini söyledi.

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Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo - Resim: 4

İKİNCİ TUR

Ankette seçimin ikinci tura kalması durumunda tercihlerin ne olacağı soruldu. "Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday kaldığında Recep Tayyip Erdoğan'a mı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı oy vermeyi tercih edersiniz?" sorusuna yanıtlar şöyle oldu:

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