Herkes bunu merak ediyordu: Fahrettin Koca'dan Eris Varyantı ve aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Eris Varyantı hakkında bir açıklama yaptı. Koca, herkesin merak ettiği soruları yanıtladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ERİS varyantı niçin toplumsal gündem olacak önemde değil?" başlıklı bir açıklama yaptı. Twitter hesabından merak edilenleri anlatan Koca, şu ifadeleri kullandı:
ERİS varyantı niçin toplumsal gündem olacak önemde değil? AŞI PROGRAMI NEDEN GEÇMİŞTE KALDI? Dün basın mensubu arkadaşlarımızın soruları üzerine bu ve diğer bir konu üzerine yaptığım açıklama:
Konular saptırılıyor. Bazı görüşler ve ısrarlı beyanlar kesinlikle bilimsel amaçlı değil.
Salgın boyunca alınan tüm kararların arkasında bilim var. Bilimsel gelişmeleri asla göz ardı etmedik. Mücadeleyi bilimsel verilerle yönetmiş bir ekibin, şayet gerekli olsa her şeyin en kolay olabileceği bir noktada bilime sırt çevirmesi hiç mümkün mü? Bizleri karşıtı imişiz gibi göstermek isteyenler, ülkemizde başarıyla yürütülen aşı uygulamalarını bilemeyecek kadar bilgisiz olamaz. Çocukluk çağı aşılamalarında oran neden %95’in üzerinde?
Covid-19 salgını başladığında aşı çalışmalarının tamamını yakından takip ettik ve kendi aşımızı da en kısa sürede geliştirip üretmeye çalıştık. Sonunda Turkovac da ortaya çıktı. O dönemde hızla ülke sathında bir aşılama kampanyası yürüttük ve sonuçta çok başarılı olduk. Hayatını kaybeden sağlık çalışanı haberleri çok sıktı. Sağlık çalışanları aşılandıktan sonra bu ölümler çok azaldı.