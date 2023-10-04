Herkes bunu merak ediyordu: Fahrettin Koca'dan Eris Varyantı ve aşı açıklaması

ERİS varyantı niçin toplumsal gündem olacak önemde değil? AŞI PROGRAMI NEDEN GEÇMİŞTE KALDI? Dün basın mensubu arkadaşlarımızın soruları üzerine bu ve diğer bir konu üzerine yaptığım açıklama:

Konular saptırılıyor. Bazı görüşler ve ısrarlı beyanlar kesinlikle bilimsel amaçlı değil.