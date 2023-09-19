Hatay'da yer yarıldı; iş makinesi içine düştü

Hatay'da hasarlı bina yıkımı için getirilen bir iş makinesi aniden çöken çukura düşerek devrildi. Çöken toprağa düşen sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Hatay Deprem Kahramanmaraş
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Hatay'da yer yarıldı; iş makinesi içine düştü - Resim: 1

Hatay'da 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkım çalışması sürdürülen Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi’nde Çağlayan Sokak’taki 5 katlı apartmanın yıkımını gerçekleştirmek için ekipler çalışma başlattı.

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Hatay'da yer yarıldı; iş makinesi içine düştü - Resim: 2

Yıkımı yapmak için getirilen iş makinesi bina arka bahçesinde çalıştığı esnada aniden çöken çukura düşerek devrildi.

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Hatay'da yer yarıldı; iş makinesi içine düştü - Resim: 3

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada iş makinesi sürücüsü adeta yarılan toprağın içine düşen aracından kendi imkanları ile çıktı.

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Hatay'da yer yarıldı; iş makinesi içine düştü - Resim: 4

Oluşan çukura düşerek yan yatan iş makinesini kurtarmak için alanda çalışma başlatıldı.

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