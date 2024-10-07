Hatay'da Susuz Hasat Başladı: Bir Damla Su Gerekmiyor Masrafsız Rekor Verimi Var

Yusuf Çetin, “Kızılgöl bölgesinde sadece fidanları diktiğimizde su veriyoruz, sonrasında ise sulama yapmıyoruz. Geceleri oluşan çiğ, domateslerimizi suluyor. Bu, Rabbimizin bize bir hediyesidir. Kışlak Mahallesi sakinleri olarak geçim kaynağımızı hayvancılık ve ürettiğimiz ürünlerden sağlıyoruz. Ürettiğimiz domatesler tamamen doğal olarak, hiçbir ilaç kullanmadan yetişiyor. Türkiye ve Hatay’ın diğer bölgelerinde domates hasadı sona erdi, ama bizim bölgede bir ay daha devam edecek.