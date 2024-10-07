Hatay'da Susuz Hasat Başladı: Bir Damla Su Gerekmiyor Masrafsız Rekor Verimi Var
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Hatay’da, sadece dikim sırasında su verilen domateslerin hasadı sürüyor. Türkiye’nin önemli tarım şehirlerinden biri olan Hatay’da yaz mevsiminin sona ermesiyle açık alandaki çeşitli meyve ve sebzelerin hasadı tamamlandı. Ancak, gün içinde hava sıcaklığı 35 dereceyi bulmaya devam ediyor.
Kaynak: İHA
Yayladağı ilçesinin Kışlak Mahallesi’nde gerçekleştirilen domates hasadı, sadece dikim esnasında su verilmesi ve geceleri oluşan çiğle beslenmesi sayesinde bir ay daha devam edecek. 5 dönümlük arazisinde domates hasadı yapan mahalle muhtarı Yusuf Çetin, verimin oldukça iyi olduğunu belirtti.
Yusuf Çetin, “Kızılgöl bölgesinde sadece fidanları diktiğimizde su veriyoruz, sonrasında ise sulama yapmıyoruz. Geceleri oluşan çiğ, domateslerimizi suluyor. Bu, Rabbimizin bize bir hediyesidir. Kışlak Mahallesi sakinleri olarak geçim kaynağımızı hayvancılık ve ürettiğimiz ürünlerden sağlıyoruz. Ürettiğimiz domatesler tamamen doğal olarak, hiçbir ilaç kullanmadan yetişiyor. Türkiye ve Hatay’ın diğer bölgelerinde domates hasadı sona erdi, ama bizim bölgede bir ay daha devam edecek.
5 dönüm alana ektiğim domateslerin hasadı her zaman olduğu gibi verimli ve kaliteli. Bu domateslerin en önemli özelliği ise susuz yetişmesidir. Sulama veya ilaçlama yapılmadı; sadece fidanları dikerken su verdik. Bölgeye sürekli geceleri çiğ yağıyor ve domateslerin yapraklarındaki çiğ, su ihtiyacını karşılıyor. Bu sayede domatesler bu şekilde büyüklüğe ulaşıyor” ifadelerini kullandı.