Hatay'da enkaz altında kalan Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar (24), 49 saat sonra çıkarıldı.

Deprem
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Hatay'da enkaz altında kalan Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı - Resim: 1

Depremlerin ardından Hatay Atatürk Caddesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

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Hatay'da enkaz altında kalan Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı - Resim: 2

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Akar, enkazdan 49 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

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Hatay'da enkaz altında kalan Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı - Resim: 3

Akar'ın çıkarılması sırasında sevinç yaşayan çevredeki vatandaşlar kurtarma ekiplerini alkışladı.

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Hatay'da enkaz altında kalan Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı - Resim: 4

Öğretmen olduğu öğrenilen Akar, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.

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