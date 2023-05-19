Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor: Anıların yıkılması, ikinci bir yıkım...

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Hatay Deprem
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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor: Anıların yıkılması, ikinci bir yıkım... - Resim: 1

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yıkılan binaların enkazının kaldırılmasının ardından ağır hasarlı binalardaki çalışmalar devam ediyor.

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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor: Anıların yıkılması, ikinci bir yıkım... - Resim: 2

İl genelinde 60 bölgede ağır hasarlı olan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle yıkılan binaların enkazları, demirleri ayrıldıktan sonra kamyonlarla döküm sahasına götürüldü.

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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor: Anıların yıkılması, ikinci bir yıkım... - Resim: 3

Demirler ise tırlarla bölgeden taşındı. Bazı depremzedeler evlerinin yıkımını üzüntülü gözlerle takip etti. Çalışmalar dron ile de görüntülendi.

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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor: Anıların yıkılması, ikinci bir yıkım... - Resim: 4

"İkinci bir yıkım"

Antakya Altınçay Mahallesi'nde 3 katlı evi yıkılan Mustafa Bulut, "Deprem anlatılmaz yaşanır. Depremde apartmanımız ağır hasar aldı, bir tarafı yıkıldı. Çok şükür can kaybımız yok. 26 yıllık birikimimizdi burası

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