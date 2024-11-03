Hangi Partinin Ne Kadar Üyesi Var? İşte Parti Parti Üye Sayıları
Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayıları gündemde. Hangi partinin kaç üyesi olduğu ise kamuoyunun ilgisini çeken bir konu. İşte bu konuda merak edilen veriler...
Kaynak: Haber Merkezi
Siyasi partilerin üye sayıları her yıl Ocak ayının ilk haftasında açıklanıyor. 2025 yılına yaklaştığımız bu günlerde, vatandaşlar güncel üye sayılarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.
EN FAZLA ÜYE SAYISI AKP'DE
Başsavcılığın internet sitesinde yayınlanan verilere göre, Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayıları arasında AKP, en fazla üye sayısına sahip olan parti olarak öne çıkıyor. Peki, diğer partilerin üye sayıları ne durumda? İşte bu konuda merak edilen rakamlar...
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ocak ayında güncellediği verilerine göre, Türkiye'de aktif olan 141 siyasi partiden en yüksek üye sayısına sahip olanı AKP, 11 milyon 41 bin 464 üye ile lider konumda bulunuyor.
İşte partilerin üye sayıları:
AKP: 11.041.464
CHP: 1.428.800
İyi Parti: 508.578
MHP: 486.896
Yeniden Refah: 365.767
Demokrat Parti: 342.256
Saadet Partisi: 243.312
DEVA: 146.820
BBP: 112.277
Gelecek Partisi: 70.451
Memleket Partisi: 66.738
Zafer Partisi: 43.515
TİP: 43.206
DSP: 25.570
Genç Parti: 23.466
Vatan Partisi: 13.955
HÜDA PAR: 13.741
BTP: 12.162
DEM Parti: 10.353
YTP: 10.620