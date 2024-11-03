Hangi Partinin Ne Kadar Üyesi Var? İşte Parti Parti Üye Sayıları

Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayıları gündemde. Hangi partinin kaç üyesi olduğu ise kamuoyunun ilgisini çeken bir konu. İşte bu konuda merak edilen veriler...

Kaynak: Haber Merkezi

Hangi Partinin Ne Kadar Üyesi Var? İşte Parti Parti Üye Sayıları - Resim: 1

Siyasi partilerin üye sayıları her yıl Ocak ayının ilk haftasında açıklanıyor. 2025 yılına yaklaştığımız bu günlerde, vatandaşlar güncel üye sayılarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

EN FAZLA ÜYE SAYISI AKP'DE

Başsavcılığın internet sitesinde yayınlanan verilere göre, Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayıları arasında AKP, en fazla üye sayısına sahip olan parti olarak öne çıkıyor. Peki, diğer partilerin üye sayıları ne durumda? İşte bu konuda merak edilen rakamlar...

1 3
Hangi Partinin Ne Kadar Üyesi Var? İşte Parti Parti Üye Sayıları - Resim: 2

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ocak ayında güncellediği verilerine göre, Türkiye'de aktif olan 141 siyasi partiden en yüksek üye sayısına sahip olanı AKP, 11 milyon 41 bin 464 üye ile lider konumda bulunuyor.

İşte partilerin üye sayıları:

AKP: 11.041.464

CHP: 1.428.800

İyi Parti: 508.578

MHP: 486.896

Yeniden Refah: 365.767

2 3
Hangi Partinin Ne Kadar Üyesi Var? İşte Parti Parti Üye Sayıları - Resim: 3

Demokrat Parti: 342.256

Saadet Partisi: 243.312

DEVA: 146.820

BBP: 112.277

Gelecek Partisi: 70.451

Memleket Partisi: 66.738

Zafer Partisi: 43.515

TİP: 43.206

DSP: 25.570

Genç Parti: 23.466

Vatan Partisi: 13.955

HÜDA PAR: 13.741

BTP: 12.162

DEM Parti: 10.353

YTP: 10.620

3 3