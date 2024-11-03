Hangi Partinin Ne Kadar Üyesi Var? İşte Parti Parti Üye Sayıları

Siyasi partilerin üye sayıları her yıl Ocak ayının ilk haftasında açıklanıyor. 2025 yılına yaklaştığımız bu günlerde, vatandaşlar güncel üye sayılarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

EN FAZLA ÜYE SAYISI AKP'DE

Başsavcılığın internet sitesinde yayınlanan verilere göre, Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayıları arasında AKP, en fazla üye sayısına sahip olan parti olarak öne çıkıyor. Peki, diğer partilerin üye sayıları ne durumda? İşte bu konuda merak edilen rakamlar...