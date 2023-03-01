Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: 'Artık yoruldum'

Deprem bölgesinde yardım ve bağış topladıkları esnada iktidar tarafından hedef gösterilen Levent, İçişleri Bakanlığı'na derneklerinin denetlenmesi için çağrıda bulunmuştu. Levent, sonrasında yerli denetçinin Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) olduğunu duyurmuştu.