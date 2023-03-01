Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: 'Artık yoruldum'
Haluk Levent, sosyal medyada yaptığı açıklamasında "Bu kadar açıklamaya yapmaya çalışmaktan, herkese kendimizi anlatmaya çalışmaktan yoruldum" ifadelerini kullandı.
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.
Deprem bölgesinde yardım ve bağış topladıkları esnada iktidar tarafından hedef gösterilen Levent, İçişleri Bakanlığı'na derneklerinin denetlenmesi için çağrıda bulunmuştu. Levent, sonrasında yerli denetçinin Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) olduğunu duyurmuştu.
Haluk Levent son olarak denetim raporlarını paylaşacak olan TÜRMOB'un AHBAP'tan kendilerine 24 gün ek süre istediğini açıkladı.
"İLK DENETİM RAPORUMUZ 24 MART 2023'TE AÇIKLANACAK"
Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bugün 28 Şubat. Bugün yayınlayacağımız alımların en merak edilenleri Konteyner (2 oda , tuvalet , banyo , mutfak) ortalama 65.700 bin + KDV (3,600 adet).