Halk itiraz etti: Münevver Karabulut'un katledildiği villa yıkıldı

3 Mart 2009 günü Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir Şelale Evleri Sitesi'nde canice katledilen Münevver Karabulut Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Münevver Karabulut’un öldürüldüğü o villa için alınan yıkım kararı devreye girecek. Ancak Bahçeşehir'de kurulan ‘Komşu İnisiyatifi Platformu’, villaların yıkım kararına itiraz ederek iptal davası başvurusunda bulundu.