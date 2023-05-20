Halk itiraz etti: Münevver Karabulut'un katledildiği villa yıkıldı
3 Mart 2009 günü Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir Şelale Evleri Sitesi'nde canice katledilen Münevver Karabulut Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Münevver Karabulut’un öldürüldüğü o villa için alınan yıkım kararı devreye girdi ve villa yıkıldı.
3 Mart 2009 günü Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir Şelale Evleri Sitesi'nde canice katledilen Münevver Karabulut Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Münevver Karabulut’un öldürüldüğü o villa için alınan yıkım kararı devreye girecek. Ancak Bahçeşehir'de kurulan ‘Komşu İnisiyatifi Platformu’, villaların yıkım kararına itiraz ederek iptal davası başvurusunda bulundu.
Başvuruya rağmen cinayetin işlendiği villa yıkıldı. Bahçeşehir’de korkunç cinayetin işlendiği evin de aralarında bulunduğu villa sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine 12 katlı apartmanların yapılacağı öğrenildi.
17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut, erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından o sitenin 73 numaralı villasında vahşice katledildi. Cem Garipoğlu, Münevver’i önce defalarca bıçakladı. Ardından, kafasını testereyle keserek gitar kutusuna, vücudunu ise bavula koyarak Etiler’de bir çöp konteynerine attı.
Cesedin bulunmasıyla başlanan soruşturmanın izleri Hayyam Garipoğlu’nun yeğeni Cem Garipoğlu’na uzandı. Katil zanlısı Cem Garipoğlu’nu gözaltına almak için villaya giden polis, korkunç cinayetin kanlı izleriyle karşılaştı. Polisin incelemesiyle vahşet evinde birçok delil bulundu.