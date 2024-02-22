Hafta sonu yaz geliyor: Sıcaklık 15 dereceyi bulacak!
Hafta sonu planı olanlar havanın nasıl olacağını merak ederken, AKOM'dan gelen tahminlere göre hafta sonu yağış beklenmiyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmasıyla birlikte havanın 15 derecenin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Hatay, Şanlıurfa, Artvin ile ilk saatlerde Adana, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞIŞ YOK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmediğini, çoğunlukla güneşli bir havanın hakim olacağı tahminini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, hafta ortasına kadar 9-11 derece aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların perşembe gününden itibaren artarak 15 dereceye çıkacağı tahmin edildi.